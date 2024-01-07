Экс-президент Германии о Taurus для Украины: Не понимаю, почему мы колеблемся

Бывший президент Германии Йоахим Гаук раскритиковал осторожную позицию нынешнего немецкого правительства относительно поставок Украине дальнобойных ракет Taurus.

Как пишет "Европейская правда", об этом он сказал в интервью газете Bild am Sonntag, которое приводит DW.

"Я не разбираюсь в военном деле, но я разговаривал с людьми, которые обладают необходимыми военными знаниями. И после этих разговоров больше не могу понять, почему мы колеблемся с поставкой этого оружия и других боеприпасов", – заявил Гаук.

Он добавил, что в условиях изнурительной позиционной войны и массированных ударах РФ по украинским городам "я с тревогой смотрю на то, что мы делаем, и спрашиваю, достаточна ли наша поддержка".

Гаук отметил, что не существует международного правового запрета на оказание вооруженной помощи жертве агрессии.

Он убежден, что Украина должна получить Taurus, поскольку "победа России поставит под угрозу в среднесрочной перспективе также безопасность других европейских государств".

Экс-президент ФРГ раскритиковал, в частности, канцлера Олафа Шольца: "Возникает удивление, когда нерешительность правительства ведет не только к снижению шансов Украины, но и к усилению угрозы для свободного мира".

Напомним, после массированных ракетных ударов РФ по Украине председатель комитета Бундестага по вопросам обороны Мари-Агнес Штрак-Циммерманн также призвала дать Украине ракеты Taurus. Депутат указала, что сейчас Украина остро нуждается в "боеприпасах для артиллерии, Taurus и запчасти для крупной техники, которую мы поставляем".

Кроме того, несколько ведущих представителей партий Бундестага по вопросам обороны высказались за предоставление Украине дальнобойных ракет Taurus для ударов по целям на территории России.

В то же время в правительстве Германии продолжают отказываться от поставок дальнобойных ракет Taurus Украине.