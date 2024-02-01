У Лондоні затримали колишнього "губернатора" Севастополя

У британській столиці Лондоні був затриманий колишній так званий "губернатор" окупованого Росією Севастополя Дмитрій Овсянніков.

Про це йдеться у статті, яка вийшла в друкованій версії газети The Times, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

Овсяннікова затримали за обвинуваченням в обході санкцій та відмиванні грошей.

"У Національному агентстві боротьби зі злочинністю (NCA) повідомили, що Овсянніков був затриманий 22 січня. Наступного дня йому висунули звинувачення за сімома епізодами порушення санкцій та двома епізодами відмивання грошей. Його взяли під варту", – наводить DW текст статті.

Овсянніков постане перед судом 20 лютого. Зокрема, його обвинувачують у відкритті рахунку в лондонському банку Halifax Bank of Scotland, внесенні туди чотирьох платежів на загальну суму 65 тисяч фунтів стерлінгів і зберіганні 77,5 тисячі фунтів готівкою, отриманими злочинним шляхом.

Причиною переслідування Овсяннікова стало те, що у Великій Британії він є підсанкційною особою, тож не має права повною мірою розпоряджатися грошима та користуватися фінансовими послугами.

Овсянніков був "губернатором" Севастополя з вересня 2017 року. Він одразу ж потрапив під санкції Європейського Союзу – за дії, що загрожують територіальній цілісності, суверенітету і незалежності України. Згодом санкції проти нього запровадила й Україна.

Після кількох років "губернаторства" Овсянніков попросив "звільнити" його "за власним бажанням". Потім він став заступником міністра промисловості РФ, але після адміністративного протоколу про дрібне хуліганство, складеного в аеропорту в квітні 2020 року, його виключили з правлячої партії "Єдина Росія", а через два тижні звільнили з міністерства.

У 2022 році Європейський суд анулював рішення Ради ЄС про подовження санкцій щодо Овсяннікова. Суд постановив, що для продовження санкцій потрібні переконливі докази наявності зв'язків Овсяннікова з керівництвом РФ і дестабілізуючого впливу на Україну після звільнення з займаних посад.

Нещодавно Рада ЄС продовжила на наступні пів року економічні санкції проти Росії, запроваджені за агресію проти України.

Варто зазначити, що останній, 12-й пакет санкцій ЄС проти Росії схвалили у грудні 2023 року, він, серед іншого, впроваджує обмеження на торгівлю російськими діамантами.