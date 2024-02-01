В Лондоне задержали бывшего "губернатора" Севастополя

В британской столице Лондоне был задержан бывший так называемый "губернатор" оккупированного Россией Севастополя Дмитрий Овсянников.

Об этом говорится в статье, которая вышла в печатной версии газеты The Times, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

Овсянникова задержали по обвинению в обходе санкций и отмывании денег.

"В Национальном агентстве по борьбе с преступностью (NCA) сообщили, что Овсянников был задержан 22 января. На следующий день ему предъявили обвинения по семи эпизодам нарушения санкций и двум эпизодам отмывания денег. Его взяли под стражу", – приводит DW текст статьи.

Овсянников предстанет перед судом 20 февраля. В частности, его обвиняют в открытии счета в лондонском банке Halifax Bank of Scotland, внесении туда четырех платежей на общую сумму 65 тысяч фунтов стерлингов и хранении 77,5 тысячи фунтов наличными, полученными преступным путем.

Причиной преследования Овсянникова стало то, что в Великобритании он является подсанкционным лицом, поэтому не имеет права в полной мере распоряжаться деньгами и пользоваться финансовыми услугами.

Овсянников был "губернатором" Севастополя с сентября 2017 года. Он сразу же попал под санкции Европейского Союза – за действия, угрожающие территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины. Впоследствии санкции против него ввела и Украина.

После нескольких лет "губернаторства" Овсянников попросил "уволить" его "по собственному желанию". Затем он стал заместителем министра промышленности РФ, но после административного протокола о мелком хулиганстве, составленного в аэропорту в апреле 2020 года, его исключили из правящей партии "Единая Россия", а через две недели уволили из министерства.

В 2022 году Европейский суд аннулировал решение Совета ЕС о продлении санкций в отношении Овсянникова. Суд постановил, что для продления санкций нужны убедительные доказательства наличия связей Овсянникова с руководством РФ и дестабилизирующего влияния на Украину после увольнения с занимаемых должностей.

Недавно Совет ЕС продлил на следующие полгода экономические санкции против России, введенные за агрессию против Украины.

Стоит отметить, что последний, 12-й пакет санкций ЕС против России, приняли в декабре 2023 года, он, среди прочего, вводит ограничения на торговлю российскими бриллиантами.