Президентка Швейцарії: Нам потрібно посилювати обороноздатність

Голова Федеральної ради Швейцарії Віола Амгерд, яка також очолює Департамент із питань оборони країни, після візиту до Естонії і Норвегії зміцнила переконання в тому, що країна повинна посилити свою обороноздатність.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", вона розповіла в інтерв'ю інформагентству Keystone-SDA.

За словами Амгерд, в Естонії та Норвегії її співрозмовники висловили велике занепокоєння ситуацією в Україні. Вона зауважила, що з огляду на розширення оборонних можливостей країнами НАТО Швейцарія повинна винести відповідні уроки.

"Армія була зруйнована протягом 30 років, і зрозуміло, що це неможливо виправити протягом п'яти років і без збільшення ресурсів", – сказала вона.

Державний секретар Швейцарії з питань політики безпеки Маркус Медер вважає, що країна повинна підвищити стійкість до гібридних загроз та активізувати оборонну співпрацю з європейськими партнерами.

За його словами, тут важливий обмін інформацією і досвідом з НАТО, а також на двосторонній основі з кількома європейськими країнами. Також потрібно переглянути, якою мірою швейцарські військові можуть долучатись до спільних навчань Альянсу.

Як відомо, після повномасштабного вторгнення РФ в Україну швейцарська влада й суспільство все більше схиляються до посилення безпекової співпраці, зокрема і з Північноатлантичним альянсом.

Швейцарія вже є учасником програми НАТО "Партнерство заради миру" й минулого року уклала угоду про співробітництво в її межах.

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