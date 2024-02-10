Президент Швейцарии: Нам нужно усиливать обороноспособность
Председатель Федерального совета Швейцарии Виола Амгерд, которая также возглавляет Департамент по вопросам обороны страны, после визита в Эстонию и Норвегию укрепила убеждение в том, что страна должна усилить свою обороноспособность.
Об этом, как сообщает "Европейская правда", она рассказала в интервью информагентству Keystone-SDA.
По словам Амгерд, в Эстонии и Норвегии ее собеседники выразили большую обеспокоенность ситуацией в Украине. Она отметила, что учитывая расширение оборонных возможностей странами НАТО Швейцария должна извлечь соответствующие уроки.
"Армия была разрушена в течение 30 лет, и понятно, что это невозможно исправить в течение пяти лет и без увеличения ресурсов", – сказала она.
Государственный секретарь Швейцарии по вопросам политики безопасности Маркус Медер считает, что страна должна повысить устойчивость к гибридным угрозам и активизировать оборонное сотрудничество с европейскими партнерами.
По его словам, здесь важен обмен информацией и опытом с НАТО, а также на двусторонней основе с несколькими европейскими странами. Также нужно пересмотреть, в какой степени швейцарские военные могут приобщаться к совместным учениям Альянса.
Как известно, после полномасштабного вторжения РФ в Украину швейцарские власти и общество все больше склоняются к усилению сотрудничества в сфере безопасности, в том числе и с Североатлантическим альянсом.
Швейцария уже является участником программы НАТО "Партнерство ради мира" и в прошлом году заключила соглашение о сотрудничестве в ее рамках.
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