Президент Швейцарии: Нам нужно усиливать обороноспособность

Председатель Федерального совета Швейцарии Виола Амгерд, которая также возглавляет Департамент по вопросам обороны страны, после визита в Эстонию и Норвегию укрепила убеждение в том, что страна должна усилить свою обороноспособность.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", она рассказала в интервью информагентству Keystone-SDA.

По словам Амгерд, в Эстонии и Норвегии ее собеседники выразили большую обеспокоенность ситуацией в Украине. Она отметила, что учитывая расширение оборонных возможностей странами НАТО Швейцария должна извлечь соответствующие уроки.

"Армия была разрушена в течение 30 лет, и понятно, что это невозможно исправить в течение пяти лет и без увеличения ресурсов", – сказала она.

Государственный секретарь Швейцарии по вопросам политики безопасности Маркус Медер считает, что страна должна повысить устойчивость к гибридным угрозам и активизировать оборонное сотрудничество с европейскими партнерами.

По его словам, здесь важен обмен информацией и опытом с НАТО, а также на двусторонней основе с несколькими европейскими странами. Также нужно пересмотреть, в какой степени швейцарские военные могут приобщаться к совместным учениям Альянса.

Как известно, после полномасштабного вторжения РФ в Украину швейцарские власти и общество все больше склоняются к усилению сотрудничества в сфере безопасности, в том числе и с Североатлантическим альянсом.

Швейцария уже является участником программы НАТО "Партнерство ради мира" и в прошлом году заключила соглашение о сотрудничестве в ее рамках.

Больше читайте здесь: Легкий флирт или членство в НАТО? Как Швейцария меняет отношения с Альянсом.