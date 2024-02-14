Коли стартує робота Реєстру збитків і як українці зможуть отримувати компенсації від РФ

Вже зараз, не чекаючи на нашу перемогу, Захід працює над механізмами, які покликані змусити Росію заплатити за руйнування, спричинені війною. Одним з них є Реєстр збитків, завданих агресією РФ проти України, створений у Гаазі у формі міжнародної організації.

Його задача – підготувати ґрунт для виплати компенсацій пересічним українцям та українським компаніям.

Про те, як це працюватиме, редактор "ЄвроПравди" Сергій Сидоренко поговорив з виконавчим директором Реєстру збитків Маркіяном Ключковським. Ми підготували для вас інтерв’ю у відео та текстовому форматі. Далі – основні тези Ключковського.

Ми – організація, створена під парасолькою Ради Європи, завдання якої – реєструвати вимоги про відшкодування шкоди, яку Російська Федерація завдала Україні, українцям та українським компаніям своєю війною в Україні.

Наша задача – реєструвати ці вимоги, щоб потім – коли буде напрацьований відповідний механізм – ті, хто постраждав від війни, отримали від Росії компенсацію понесеного збитку.

Реєстр – це інституція, яка допомагає заявникам зібрати і подати докази; потім відфільтровує їх; і там, де претензія відповідає критеріям, – фіксує подані вимоги.

Ці заяви та докази можуть подавати люди, компанії та українська держава про всю матеріальну та нематеріальну шкоду, яку їм завдала російська війна в Україні.

Кінець березня чи початок квітня – це орієнтовний час, коли ми розраховуємо бути готовими почати прийом заяв.

Ми почнемо з заяв людей, які найбільше постраждали від війни, а також заяв про відновлення критичної інфраструктури.

А потім ці заяви очікуватимуть вже "розгляду по суті", який має здійснювати Компенсаційна комісія – нова, ще не створена інституція, яка призначатиме компенсації, що їх матиме заплатити Росія.

Переговори про створення Компенсаційна комісія ще тривають.

В сучасній історії досі не було прикладів створення таких органів без згоди протилежної сторони (тобто Росії) або без рішення Ради безпеки ООН (тобто знову ж таки, Росії).

Утім, ми будемо першими.

Міжнародне право говорить, що держава, яка порушила міжнародне право, несе зобов'язання виплатити репарації. Тож Україна і держави-однодумці доводять, що цього достатньо для створення "компенсаційного органу" без згоди порушника. Росія несе обов'язок відшкодувати Україні та українцям усю завдану шкоду.

Звісно, Росія повинна була б заплатити самостійно.

Але ми далекі від ілюзій, тому від початку працюємо за планом Б – і дивимося на близько $300 млрд російських суверенних коштів, заморожених у різних країнах по всьому світу.

Наш план Б полягає в тому, щоб знайти правові й політичні підстави для використання цих коштів. А це – ще складніше, ніж створення компенсаційної комісії, і цей процес забере час.

Думаю, на це підуть роки.

Я вірю в те, що реєстр запрацює і компенсації будуть виплачені українцям.

Що стосується дат виплати перших компенсацій, можу лише сказати: думаю, що це станеться не в цьому році.

І нам пощастить, якщо це буде в наступному році. Це був би дуже великий успіх.

Та радимо прочитати повну версію інтерв’ю з купою деталей – у матеріалі "В історії ще не було прикладів репарацій без згоди держави-агресора. Ми будемо першими".