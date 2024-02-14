Когда стартует работа Реестра убытков и как украинцы смогут получать компенсации от РФ

Уже сейчас, не дожидаясь нашей победы, Запад работает над механизмами, которые призваны заставить Россию заплатить за разрушения, вызванные войной. Одним из них является Реестр убытков, причиненных агрессией РФ против Украины, созданный в Гааге в форме международной организации.

Его задача – подготовить почву для выплаты компенсаций рядовым украинцам и украинским компаниям.

О том, как это будет работать, редактор "ЕвроПравды" Сергей Сидоренко поговорил с исполнительным директором Реестра убытков Маркияном Ключковским. Мы подготовили для вас интервью в видео и текстовом формате. Далее – основные тезисы Ключковского.

Мы – организация, созданная под зонтиком Совета Европы, задача которой – регистрировать требования о возмещении ущерба, который Российская Федерация нанесла Украине, украинцам и украинским компаниям своей войной в Украине.

Наша задача – регистрировать эти требования, чтобы потом – когда будет наработан соответствующий механизм – те, кто пострадал от войны, получили от России компенсацию понесенного ущерба.

Реестр – это институт, который помогает заявителям собрать и подать доказательства; затем отфильтровывает их; и там, где претензия соответствует критериям, – фиксирует поданные требования.

Эти заявления и доказательства могут подавать люди, компании и украинское государство обо всем материальном и нематериальном ущербе, который им нанесла российская война в Украине.

Конец марта или начало апреля – это ориентировочное время, когда мы рассчитываем быть готовыми начать прием заявлений.

Мы начнем с заявлений людей, которые больше всего пострадали от войны, а также заявлений о восстановлении критической инфраструктуры.

А потом эти заявления будут ожидать уже "рассмотрения по существу", которое должна осуществлять Компенсационная комиссия – новая, еще не созданная институция, которая будет назначать компенсации, которые должна будет заплатить Россия.

Переговоры о создании Компенсационной комиссии еще продолжаются.

В современной истории до сих пор не было примеров создания таких органов без согласия противоположной стороны (то есть России) или без решения Совета безопасности ООН (то есть опять же, России).

Впрочем, мы будем первыми.

Международное право гласит, что государство, нарушившее международное право, несет обязательства выплатить репарации. Поэтому Украина и государства-единомышленники доказывают, что этого достаточно для создания "компенсационного органа" без согласия нарушителя. Россия несет обязанность возместить Украине и украинцам весь нанесенный ущерб.

Конечно, Россия должна была бы заплатить самостоятельно.

Но мы далеки от иллюзий, поэтому изначально работаем по плану Б – и смотрим на около $300 млрд российских суверенных средств, замороженных в разных странах по всему миру.

Наш план Б заключается в том, чтобы найти правовые и политические основания для использования этих средств. А это – еще сложнее, чем создание компенсационной комиссии, и этот процесс займет время.

Думаю, на это уйдут годы.

Я верю в то, что реестр заработает и компенсации будут выплачены украинцам.

Что касается дат выплаты первых компенсаций, могу лишь сказать: думаю, что это произойдет не в этом году.

И нам повезет, если это будет в следующем году. Это был бы очень большой успех.

Но советуем прочитать полную версию интервью с кучей деталей – в материале "В истории еще не было примеров репараций без согласия государства-агрессора. Мы будем первыми".