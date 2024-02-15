Британські фермери планують на ці вихідні нові протести з тракторами

Британські фермери, незадоволені низькими цінами в супермаркетах і дешевим імпортом продуктів харчування в результаті торгових угод після виходу країни з ЄС, пообіцяли відновити свої протести з використанням тракторів цими вихідними.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило видання The Guardian.

Демонстрації за зразком тих, що відбувалися у Франції протягом останніх місяців, спалахнули у Великій Британії, особливо в Уельсі та південній Англії.

У четвер Ендрю Гібсон, фермер з Кента, який брав активну участь в організації попередніх акцій, заявив, що їх буде ще більше.

"Ми, безумовно, вчинимо деякі дії на цих вихідних, і ми закликаємо інших спробувати приєднатися до нас і зробити свою власну роботу. Це повинні бути національні зусилля, тому що мова йде не тільки про нас, але й про галузь в цілому", – сказав Гібсон.

Минулої п'ятниці ввечері він та його брат організували фермерів на акцію протесту, яка спричинила затори навколо порту Дувр.

Активісти в декількох частинах Уельсу провели серію акцій протесту, в тому числі припаркували трактори біля виборчого округу міністра у справах села Леслі Гріффітса і сигналили в клаксони.

Гібсон сказав, що наступна акція протесту в Кенті, "сподіваємося, буде більш масовою, і це будуть трактори, і ми будемо намагатися краще донести до людей те, чого ми намагаємося досягти".

"Чесно кажучи, вся галузь стоїть на колінах. Молочники, землероби, вся галузь. Нас просто розбивають супермаркети, уряд, торгові угоди після Brexit, імпорт дешевого сміття", - сказав він.

Нагадаємо, у ЄС, звідки Британія вийшла, також вже багато тижнів протестують фермери. Вони вимагають компенсацій за дотримання нових правил, пов’язаних із захистом навколишнього середовища, полегшення у сфері бюрократії та прозорості системи субсидій, а також кращого регулювання української продукції, що прямує на ринок ЄС.

У вівторок польські фермери попередили, що 20 лютого заблокують усі прикордонні переходи між Польщею та Україною, а також під'їзні шляхи до залізничних перевалочних станцій і морських портів.

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