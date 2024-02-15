Британские фермеры планируют на эти выходные новые протесты с тракторами

Британские фермеры, недовольные низкими ценами в супермаркетах и дешевым импортом продуктов питания в результате торговых соглашений после выхода страны из ЕС, пообещали возобновить свои протесты с использованием тракторов в эти выходные.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило издание The Guardian.

Демонстрации по образцу тех, что происходили во Франции в течение последних месяцев, вспыхнули в Великобритании, особенно в Уэльсе и южной Англии.

В четверг Эндрю Гибсон, фермер из Кента, который принимал активное участие в организации предыдущих акций, заявил, что их будет еще больше.

"Мы, безусловно, совершим некоторые действия на этих выходных, и мы призываем других попытаться присоединиться к нам и сделать свою собственную работу. Это должны быть национальные усилия, потому что речь идет не только о нас, но и об отрасли в целом", – сказал Гибсон.

В прошлую пятницу вечером он и его брат организовали фермеров на акцию протеста, которая вызвала пробки вокруг порта Дувр.

Активисты в нескольких частях Уэльса провели серию акций протеста, в том числе припарковали тракторы возле избирательного округа министра по делам села Лесли Гриффитса и сигналили в клаксоны.

Гибсон сказал, что следующая акция протеста в Кенте, "надеемся, будет более массовой, и это будут тракторы, и мы будем стараться лучше донести до людей то, чего мы пытаемся достичь".

"Честно говоря, вся отрасль стоит на коленях. Молочники, земледельцы, вся отрасль. Нас просто разбивают супермаркеты, правительство, торговые соглашения после Brexit, импорт дешевого мусора", – сказал он.

Напомним, в ЕС, откуда Британия вышла, также уже много недель протестуют фермеры. Они требуют компенсаций за соблюдение новых правил, связанных с защитой окружающей среды, облегчения в сфере бюрократии и прозрачности системы субсидий, а также лучшего регулирования украинской продукции, направляющейся на рынок ЕС.

Во вторник польские фермеры предупредили, что 20 февраля заблокируют все пограничные переходы между Польшей и Украиной, а также подъездные пути к железнодорожным перевалочным станциям и морским портам.

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