Ексінформатора ФБР звинуватили у брехні про роль Байдена у справах сина в Україні 

Колишнього інформатора ФБР, що свідчив у питаннях щодо ролі Байдена у бізнесі свого сина в Україні, звинуватили у брехні і затримали, що може вдарити про ініційованому республіканцями розслідуванню з метою імпічменту Байдена.

Про це повідомляє CNN, пише "Європейська правда".

Спецпрокурор Девід Вайс звинуватив колишнього інформатора ФБР, 43-річного Олександра Смирнова у тому, що він надавав неправдиву інформацію про залученість Байдена-молодшого і тоді віцепрезидента Джо Байдена у бізнес української газової компанії "Бурізма".

Смирнова затримали у четвер в аеропорту Лас-Вегаса, куди він прибув з-за кордону, щоб у той же день доправити до суду.

У звинуваченні йдеться, що розповіді Смирнова для ФБР були "фабрикацією, мішаниною з незначних бізнес-зустрічей та контактів, які справді були, але пізніше, ніж він стверджував, і проводилися для ознайомлення "Бурізми" з продуктами й послугами, а не обговорення хабарів Джо Байдену".

Надані Смирновим дані є центральним елементом у звинуваченнях, які республіканці хочуть використати для спроби імпічменту Байдена.

Анонсуючи розслідування для імпічменту, тодішній спікер Палати представників Кевін Маккарті посилався на Смирнова як "надійне джерело".

Адвокат Хантера Байдена відреагував коментарем, що вони місяцями попереджали, що звинувачення проти Байденів "збудовані на брехні осіб з політичними завданнями, а не фактами".

Смирнов розповів агенту ФБР, що говорив із власником "Бурізми" щодо купівлі компанії у США. У звинуваченні йдеться, що у рамках цих повідомлень Смирнов згадав, що у правлінні "Бурізми" був дехто, названий "бізнесменом 1", і був сином особи, закодованої як "публічний посадовець 1".

Під час передвборчої кампанії Смирнов надав доповіді ФБР про дві зустрічі з представниками "Бурізми" у 2015-2016 роках, на яких вони нібито зазначали, що взяли Байдена-молодшого у правління компанії "для захисту від різних проблем" і що "Бурізма" нібито виплатила по 5 млн доларів обом Байденам у період, коли Байден-старший був віцепрезидентом.

"Якщо брати факти, відповідач мав контакти з представниками "Бурізми" у 2017 році, після завершення каденції адміністрації Обами і звільнення тодішнього генпрокурора України у лютому 2016 року. Іншими словами, це було тоді, коли [Джо Байден] не мав можливості впливати на політику США і даний прокурор вже не був на посаді", – йдеться у звинуваченні щодо Смирнова.

Деякі демократи після появи цієї звістки одразу ж закликали Палату представників припинити розслідування для імпічменту Байдена.

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