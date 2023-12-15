Зробити Байдена Трампом: чи почнеться новий імпічмент перед виборами у США

Республіканці в Палаті представників США використали козир, який може стати ключовим (чи принаймні одним із ключових) у виборчій кампанії.

13 грудня вони формалізували те, що й так тривало останні три місяці – розслідування щодо імпічменту президента Джо Байдена.

Що змінює початок цього розслідування щодо чинного президента США?

У цьому тексті ми нагадаємо, чого саме стосується це розслідування республіканців стосовно імпічменту Байдена; пояснимо, навіщо республіканцям було голосування за те, що й так уже тривало кілька місяців.

А головне – спробуємо проаналізувати, які наслідки це може мати для подальшої передвиборної кампанії у США. А разом із тим – і для підтримки України з боку Вашингтона.

Як у Трампа

Президентство Дональда Трампа суттєво політизувало механізм імпічменту.

Якими б доведеними чи ні не були звинувачення проти експрезидента США, важко не погодитися, що Демократичну партію насамперед цікавило усунення Трампа з посади, а не доведення його гріхів.

Розслідування було дуже швидким; його вів, усупереч традиції, комітет Палати представників із питань розвідки (а не юридичний); зрештою, Сенат США тоді контролювали республіканці, тому всі учасники процесу заздалегідь знали, чим він закінчиться.

Другий імпічмент Трампа – пов’язаний зі штурмом Капітолія 6 січня 2021 року – взагалі припав на період останніх його днів на посаді й зайняв трохи більш як місяць. І знову-таки, навіть якщо в майбутньому в судах і доведуть певну причетність експрезидента США до штурму, цьому передуватиме значно ретельніше розслідування, ніж ініційоване демократами.

Словом, імпічмент щодо Байдена варто розглядати саме в політичному ключі.

Конкретніше – як намагання підірвати позиції його самого та Демократичної партії перед виборами 2024 року (а тоді, нагадаємо, обирають не лише президента, а й увесь склад Палати представників і третину сенаторів, теоретично відкриваючи шлях для встановлення республіканцями повного контролю в Конгресі).

Ба більше: для імпічменту будь-кого насправді не потрібно юридично обґрунтованих доказів його чи її провини.

Усе, по суті, вирішується тим, чи буде у прихильників імпічменту проста більшість у Палаті представників (яка у республіканців є), а головне – чи є дві третини в Сенаті (при тому, що у республіканців там немає і простої більшості).

Розслідування з українським слідом

Республіканці активно говорили про можливість імпічменту Байдена ще від 2020 року, коли перемога демократа на президентських виборах стала доконаним фактом.

А втілити її, певна річ, вдалося уже у 2023-му, коли вони отримали більшість у Палаті представників.

Формальна суть розслідування така: перевірити, чи користувався Джо Байден своїм політичним впливом під час перебування на посаді віцепрезидента (тобто в адміністрації Барака Обами) для особистого збагачення (корупційні діяння), впливу на органи державної влади (для блокування "невигідних" розслідувань) чи неналежного виконання своїх обов’язків.

Чому формальна? Тому що фактично зусилля республіканців поки що спрямовані на сина Байдена Гантера.

Проти сина президента США ведеться кілька розслідувань – через незаконне отримання й зберігання зброї, коли він вживав наркотики, та нібито несплату податків у 2016-2019 роках (які він пізніше компенсував).

А республіканці в Палаті представників зосередились на закордонній бізнес-діяльності Гантера, зокрема в Китаї та Україні.

Останній епізод, нагадаємо, стосувався роботи в наглядовій раді компанії Burisma ексміністра природних ресурсів Миколи Злочевського – і свого часу фігурував у спробах команди Трампа зібрати компромат на Байдена перед виборами-2020. (Детальніше про це йшлося у попередньому тексті "ЄвроПравди".)

Окрім незаконного збагачення, республіканці цікавляться нібито спробами втручання Міністерства юстиції США в розслідування проти сина президента (тут ключовим свідком є анонімний працівник відомства, й поки інших незалежних підтверджень його словам не знайшлося).

Звісно, незаконні діяння Джо Байдена республіканці намагаються довести не лише через його сина; приміром, у розслідуванні фігурує і його брат.

Але справа Байдена-молодшого стала досить медійною з урахуванням дуже скандального епізоду 2020 року, коли таблоїд New York Post виклав, без перебільшення, інтимні фото сина президента США – отримані від власника ремонтної майстерні, куди він нібито відніс ноутбук для ремонту.

Причому соцмережі у 2020-му – за тижні до виборів – колективно вирішили гальмувати поширення історії, бо вона нібито базувалася на фейках, що лише підігріло підозри в тому, що за цим стояли демократи.

40 тисяч сторінок документів справи

Фактично розслідування почалося ще в перші місяці роботи нинішнього скликання нижньої палати Конгресу, а у вересні – ще за попереднього спікера Кевіна Маккарті – йому дали зелене світло.

Але тоді республіканці не виносили відповідну постанову на голосування. Ймовірно, причина – банальна відсутність голосів через вкрай невелику перевагу в Палаті представників. Частина обраних до палати конгресменів представляють округи, де у 2020 році переміг Байден.

Тож голосування за розслідування щодо його імпічменту могло б підірвати їхні рейтинги на виборах 2024 року.

Що ж змінилося зараз?

Як мінімум те, що голосування в Палаті представників має на меті надати розслідуванню стосовно Байдена більшої легітимності. Минулого місяця Білий дім саме відсутністю такого рішення пояснював, чому вважає розслідування нелегітимним (до слова, перший імпічмент проти Трампа починався так само, що вкотре вказує на надмірну політизованість цього процесу.)

Іншими словами, в адміністрації Байдена тепер буде менше підстав ігнорувати розслідування республіканців.

Як вдалося переконати республіканських конгресменів із "хитких" округів?

Судячи з усього, запевненнями, що розслідування імпічменту – це ще не голосування за імпічмент, а тому політично воно на них поки не впливає. Звісно, коли (і якщо) дійде до оголошення імпічменту, ставки будуть іншими, й не факт, що перевага Республіканської партії в кілька голосів у палаті збережеться.

Голосування 13 грудня було важливе й ініціаторам імпічменту тому, що поки вони так і не змогли знайти переконливих доказів причетності Байдена-старшого до будь-яких незаконних дій.

За оцінками ЗМІ, республіканці за місяці ретельної роботи зібрали близько 40 тисяч сторінок документів і заслухали десятки годин свідчень. Але жоден зі свідків так і не зміг вказати, яка саме дія президента може кваліфікуватись як корупція чи незаконне збагачення.

Так, неправдива заява Байдена про те, що його син ніколи не займався бізнесом із Китаєм, може бути порушенням – але аж ніяк не кримінальним і таким, за що оголошують імпічмент.

Замовчування більше не працює

На голосуванні за формальне схвалення розслідування всі демократи Палати представників як один виступили проти, вказавши на політичний характер дій опонентів.

Не утримався від заяви й сам Байден, який – як і Білий дім – раніше дуже стримано коментував ситуацію.

"Замість того, аби робити хоч щось для покращення життя американців, вони (республіканці. – Ред.) зосередились на тому, аби атакувати мене брехнею. Замість виконувати нагальну роботу, яка повинна бути виконана, вони марнують час на безпідставні політичні трюки, які, як навіть визнають самі республіканці в Конгресі, не підкріплюються фактами", – сказав президент.

До імпічменту в Байдена готувалися за місяці до й свідомо обирали стратегію мінімального реагування – аби не привертати уваги до ситуації та не давати республіканцям додаткових приводів для роздмухування скандалу у ЗМІ.

Але така стратегія, схоже, вже не працює. Надто – коли свій хід зробив Гантер Байден.

Цього тижня син президента США мав свідчити перед двома комітетами Палати представників, які ведуть розслідування стосовно імпічменту, за зачиненими дверима. Але Байден-молодший вирішив публічно вийти з критикою республіканців і заявив, що дасть свідчення лише публічно.

Реакцію Гантера Байдена можна зрозуміти. Влітку цього року суддя відхилила його мирову угоду з федеральними прокурорами, яка б закрила звинувачення щодо зброї та несплати податків; республіканці – а якщо точніше, сумнозвісна скандальна трампістка Марджорі Тейлор Грін – не гребували показувати на слуханнях щодо розслідування імпічменту Байдена його оголені фото зі зламаного ноутбука (добре, хоч зацензуровані).

Усе це, звісно, впливало і на його батька. А стратегія мовчання, яку обрав Білий дім, не спрацьовувала.

На користь припущення, що "мовчання" Білого дому не спрацювало, свідчить і соціологія. У середньому 43% опитаних американців підтримують розслідування щодо імпічменту президента США, тоді як проти – 41%. Причому за розслідування виступають аж 18% прихильників Демократичної партії (для порівняння, у 2019-му в аналогічній ситуації з Трампом серед електорату республіканців таких було тільки 9%).

Щоправда, соціологія також свідчить, що поки за оголошення імпічменту Байдену виступає 42% американців, а проти – більше, 48%. Хоча, можливо, ці значення зміняться, якщо розслідування справді виявить певні переконливі докази.

Виклик для України

Тепер уже зрозуміло, що й суди над Байденом-молодшим, і розслідування щодо імпічменту Байдена-старшого розтягнуться на 2024 рік – критично важливий для виборів. Чи вдарить це по й без того кепських рейтингах демократа? Безумовно.

Завдяки розслідуванню у справі імпічменту республіканці в Палаті представників отримують додатковий важіль тиску на Білий дім.

І це, звісно ж, вплине і на Україну – надто зараз, коли між обома партіями в Сенаті тривають переговори для узгодження додаткового фінансування Києва на $61 млрд.

Історія імпічментів теж свідчить не на користь Байдена. Попередні п’ять разів, включно з тими двома, які припали на президентство Трампа, нижня палата Конгресу завжди підтримувала його оголошення.

Натомість у Сенаті, звісно ж, ситуація була інакша, але принаймні в одному випадку – Річарда Ніксона – від імпічменту його врятувало власне подання про відставку.

Хоча стратегія оточення Байдена ще не до кінця зрозуміла, можна припустити, що вони так чи інакше будуть змушені відволікатися на розслідування стосовно імпічменту. А отже, загрузати у внутрішню політику, вимушено приділяючи менше уваги іншим пріоритетам, включно з українським кейсом.

І, звісно ж, на імпічменті Байдена, хай на якому етапі він був чи буде, вдало капіталізується Трамп.

Він може розраховувати на те, що юридичні клопоти чинного президента та його сина дозволять йому перекрити негатив від кримінальних розслідувань проти себе (а їх, нагадаємо, чотири, і звинувачення там досить серйозні).

Словом, американська політика здійснила черговий поворот назустріч виборам-2024. І завдання України – спробувати не загубитися у її перипетіях.

Автор: Олег Павлюк,

журналіст "Європейської правди"