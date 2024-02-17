Зеленський на Мюнхенській конференції закликав не боятись поразки Путіна

Президент Володимир Зеленський у промові на Мюнхенській безпековій конференції 17 лютого назвав п’ять кроків, які може вжити Захід для того, аби допомогти Україні наблизити поразку Росії у повномасштабній війні.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Зеленський закликав Захід "робити не щось, а все можливе для перемоги над агресором", тому що "диктатори не ходять у відпустку, а ненависть не знає пауз".

"Не варто боятися поразки Путіна. Путін – це загроза для всіх вільних народів. І так, для тих, хто ще не чув: Путін – це монстр, який вторгся в Україну і вбив тисячі і тисячі людей, викрав і депортував щонайменше десятки тисяч українських дітей", – нагадав він.

Голова держави нагадав, що президент РФ уже вбивав інші народи – чеченців, сирійців і грузинів, а також організовував замовні вбивства політичних опонентів.

"Тому, будь ласка, не біймось поразки Путіна і руйнування його режиму. Натомість працюймо разом, щоб зруйнувати те, за що він виступає", – вважає Зеленський.

Він застеріг: якщо зараз не перемогти Путіна, будь-який російський диктатор після нього "буде пам'ятати, як утримувати владу, анексуючи землі інших народів, вбиваючи опонентів і руйнуючи світовий порядок".

Президент також закликав Захід закрити всі лазівки в санкціях проти Росії і конфіскувати заморожені російські активи; об’єднатись і не допускати розколу; а також підтримати українську "формулу миру", аби відновити повноцінну силу світового порядку, заснованого на правилах.

У своїй промові, як повідомлялось, Зеленський закликав подолати штучний дефіцит України в озброєннях, аби вона продовжувала перемагати РФ на полі бою.