Британія викликала представника посольства РФ у зв’язку зі смертю Навального

Міністерство закордонних справ Великої Британії напередодні, 16 лютого, викликало представника російського посольства у зв’язку з повідомленнями про смерть російського опозиціонера Алексєя Навального.

Про це йдеться в заяві речника британського МЗС, яка є в розпорядженні "Європейської правди".

У зовнішньополітичному відомстві Британії зазначили, що російська влада вважала Навального загрозою, "ув'язнила його за сфабрикованими звинуваченнями, отруїла забороненою нервово-паралітичною речовиною і відправила в колонію в Арктиці".

"Ніхто не повинен сумніватися в жорстокій природі російської системи. Його смерть має бути розслідувана повністю і прозоро", – йдеться в коментарі.

У зв’яку з цим МЗС Британії 16 лютого "викликало представника російського посольства, щоб чітко заявити, що ми покладаємо повну відповідальність на російську владу", зазначив речник відомства.

Нагадаємо, Федеральна служба виконання покарань повідомила вдень 16 лютого про смерть Навального у виправній колонії №3 Ямало-Ненецького автономного округу РФ.

У європейських країнах відповідальність за це поклали на російську владу. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба нагадав, що Навальний є не першою жертвою путінського режиму в Росії.

Президент США Джо Байден використав повідомлення про смерть Алексєя Навального, щоб натиснути на Конгрес схвалити підтримку України.