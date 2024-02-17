У Парижі поліцейські застрелили чоловіка, що погрожував їм сікачем
Паризькі поліцейські вранці у суботу застрелили під час затримання чоловіка, озброєного сікачем, який їм погрожував.
Про це повідомляє AFP, пише "Європейська правда".
Згідно з версією, озвученою правоохоронцями, надійшлов виклик про дивакуватого чоловіка на трамвайній зупинці – у традиційному арабському вбранні, із записником з арабським текстом та сікачем для м’яса у руці.
Коли четверо патрульних прибули на місце, чоловік відмовився випускати з рук сікач і з ним пішов у напрямку правоохоронців.
По ньому відкрили попереджувальний вогонь, вистріливши близько 20 разів, але чоловіка це не зупинило. Спершу, стверджує поліця, спробували застосувати електрошокер.
Чоловік виявився вихідцем з Судану 1984 року народження і до цього не потрапляв у поле зору правоохоронців.
За фактом подій відкрили два розслідування – щодо поведінки суданця та реакції поліції.
Нагадаємо, останні опитування свідчать, що більшість французів вважають тероризм та радикальних ісламістів загрозою №1.