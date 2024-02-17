В Париже полицейские застрелили мужчину, угрожавшего им секачом

Парижские полицейские утром в субботу застрелили во время задержания мужчину, вооруженного секачом, который им угрожал.

Об этом сообщает AFP, пишет "Европейская правда".

Согласно версии, озвученной правоохранителями, поступил вызов о странном мужчине на трамвайной остановке – в традиционном арабском наряде, с записной книжкой с арабским текстом и секачом для мяса в руке.

Когда четверо патрульных прибыли на место, мужчина отказался выпускать из рук секач и с ним пошел в направлении правоохранителей.

По нему открыли предупредительный огонь, выстрелив около 20 раз, но мужчину это не остановило. Сначала, утверждает полицейский, попытались применить электрошокер.

Мужчина оказался выходцем из Судана 1984 года рождения и до этого не попадал в поле зрения правоохранителей.

По факту событий открыли два расследования – относительно поведения суданца и реакции полиции.

Напомним, последние опросы свидетельствуют, что большинство французов считают терроризм и радикальных исламистов угрозой №1.