Президент Чехії каже, що знайшов 3,5 млн снарядів для постачання в Україну

Президент Чехії Петер Павел стверджує, що його країна знайшла креативний спосіб дістати снаряди для України, але потребує фінансування для цього.

Про це він заявив у Мюнхені на "Українському ланчі", організованому Фондом Пінчука, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

Павел виступав на панельній дискусії за участі керівників 5 держав-членів ЄС і прокоментував проблеми з постачанням зброї та боєприпасів для ЗСУ. Він заявив, що Прага знайшла спосіб для організації таких постачань.

"Нам треба підтримувати Україну у постачанні боєприпасів з усіх можливих джерел. Нам треба бути такими ж інновативними і гнучкими, як українські солдати, і шукати військове обладнання усюди", – пояснив він.

Павел заявив, що Чехія "шукає військове постачання по світу, а потім працює з нашими партнерами по НАТО", та окремо відзначив Данію, Нідерланди, Канаду, які забезпечили ресурси для того, щоби постачати військове обладнання до Чехії. "А потім ми швидко переправляємо його в Україну", – пояснив він.

Петер Павел заявив, що Чехія досягла успіху в пошуку.

"Наразі ми знайшли півмільйона снарядів калібру 155 мм, і 3 мільйони снарядів калібру 122 мм, які ми зможемо переправити (в Україну) за кілька тижнів, якщо знайдемо фінансування на це. Ми звернемося за цією допомогою до партнерів в США, Німеччині, Швеції тощо", – заявив він.

Раніше у Мюнхені Данія закликала Європу не ховатися за проблемами виробництва у постачанні зброї в Україну.

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