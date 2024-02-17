Данія закликала Європу не ховатися за проблемами виробництва у постачанні зброї в Україну

Очільниця уряду Нідерландів Метте Фредріксен вважає, що держави Європи мають можливість поставити до України більше зброї.

Про це вона заявила у Мюнхені на "Українському ланчі", організованому Фондом Пінчука, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

Фредріксен, виступаючи на панельній дискусії за участі лідерів 5 європейських держав, звернулася до колег із закликом передати до ЗСУ ту зброю, яка є в розпорядженні їхніх збройних сил, оскільки в Україні вона потрібніша.

Прем’єрка нагадала, що європейські лідери часто посилаються на проблеми з виробництвом зброї як на перепону збільшенню постачань.

"Ми, Данія, вирішили передати Україні всю свою артилерію. Тому вибачте, але питання не лише у виробництві. В Європі досі є військове обладнання. Його необхідно передати Україні", – заявила вона.

Метте Фредріксен також заявила про те, що європейцям не варто чекати на розв’язання кризи із ухваленням фінансування постачань з США для ЗСУ. "Байдуже, до чого прийдуть у США, але ми, європейці, маємо захистити себе. Це війна на європейському континенті", – нагадала вона.

Як повідомляла "Європейська правда", Данія хоче наступною підписати безпековий договір з Україною, про це Фредріксен повідомила у Мюнхені президенту Зеленському.

Також стало відомо, що Безпековий договір з Нідерландами "на фінальному етапі".