ЗМІ: В урядовій коаліції Німеччини готують план передачі Україні далекобійних систем без згадки Taurus

Партії урядової коаліції підготували секретну пропозицію щодо озброєння для України, яка серед іншого передбачає надання далекобійних систем, однак крилаті ракети Taurus прямо не згадуються.

Про це повідомила низка німецьких ЗМІ в тому числі Bild, передає "Європейська правда".

Згідно з повідомленнями, коаліція підготувала поки що секретну заявку, яка має на меті доставити до Києва більше боєприпасів, транспортних засобів і систем озброєнь. Цього тижня у Бундестазі має відбутися голосування щодо пропозиції.

Крилаті ракети Taurus прямо не згадуються в проєкті. Однак йдеться про "постачання додатково необхідних систем озброєння великої дальності і боєприпасів для того, щоб Україна (...) могла здійснювати цілеспрямовані удари відповідно до міжнародного права по стратегічно важливих цілях, розташованих далеко в тилу російського агресора".

В урядовій коаліції Німеччини переконані, що українці повинні мати можливість атакувати військові склади або шляхи постачання, які знаходяться далеко за лінією фронту. Таким чином, українські війська будуть краще захищені. Слід зазначити, що Taurus може досягати цілей на відстані понад 500 км.

Окрім зброї для України, пропозиція також включає нові політичні та економічні санкції проти Росії.

Як розповідала "Європейська правда", в урядовій коаліції тиснуть на Шольца щодо передачі Taurus Україні. Перед цим Британія запропонувала Берліну шлях вирішення дилеми з Taurus для України.