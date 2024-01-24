ЗМІ: Британія запропонувала ФРН вирішення дилеми з Taurus для України

Велика Британія запропонувала Німеччині вихід із ситуації, пов’язаної з небажанням Берліна передавати Україні свої далекобійні крилаті ракети Taurus.

Про це стало відомо газеті Handelsblatt, повідомляє "Європейська правда".

За інформацією видання, яке посилається на "дипломатів і урядовців", план полягає в тому, що Німеччина передає свої Taurus до Британії, а вона, натомість, передає Україні додаткові далекобійні ракети Storm Shadow.

Стверджується, що цю пропозицію Лондон передав Берліну кілька тижнів тому, але про подальші рішення в цьому напрямку не повідомлялось.

У канцлера Німеччини коментувати повідомлення відмовились.

Питання отримання ракет Taurus із дальністю до 500 кілометрів активно порушується з літа минулого року. ЗМІ повідомляли, що Берлін не бажає йти на такий крок, побоюючись ескалації через удари своїм ракетами по території РФ та інфраструктурі Кримського мосту.

Раніше заступник міністра оборони України Іван Гаврилюк заявив, що отримання Україною далекобійних німецьких ракет Taurus не спричинить радикальної зміни ситуації на полі бою, але дуже розширить можливості українських військових.

У німецькому уряді на початку року натякали, що ще не готові надати Україні цю зброю.