В урядовій коаліції тиснуть на Шольца щодо передачі Taurus Україні

Політики з урядової коаліції Німеччини посилили тиск на канцлера Олафа Шольца щодо необхідності постачання Україні крилатих ракет Taurus.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє DW.

В інтерв'ю Süddeutsche Zeitung віцепрезидентка Бундестагу Катрін Герінг-Екардт від партії "Зелені" заявила, що Берлін повинен швидко поставити Києву крилаті ракети.

"Ми пообіцяли, що надамо все, що можемо, і що потрібно Україні. Taurus – це те, що ми маємо, і те, що зараз потрібно Україні", – зазначила вона.

Лідер "Вільних демократів" у парламенті Крістіан Дюрр сказав тому ж виданню, що підтримка Києва ракетами "була б розумною та правильною".

"Ми завжди повинні пам'ятати, що Україна захищає не лише себе у боротьбі з (російським диктатором Владіміром. – Ред.) Путіним, але й демократичні цінності та переконання, які ми поділяємо", – зауважив він.

Раніше речниця з питань оборонної політики парламентської фракції "Зелених" у німецькому Бундестазі Сара Нанні підтримала можливість обміну ракетами з Великою Британією для передачі Україні Storm Shadow.

Німецька газета Handelsblatt раніше повідомила, що Велика Британія запропонувала поставити Україні більше своїх крилатих ракет Storm Shadow в обмін на Taurus від Німеччини.

Згідно з ідеєю, Британія чи Франція могли б отримати Taurus зі складів Збройних сил Німеччини. Натомість Париж та Лондон могли б передати до України більше своїх крилатих ракет, які вони вже постачають.

Видання Spiegel з посиланням на джерела повідомило, що Німеччина розглядає свою участь у постачанні крилатих ракет в Україну, якщо відбудеться обмін ракетами із союзниками по НАТО.

Водночас глава німецького Міноборони Борис Пісторіус заявив, що йому нічого не відомо про пропозицію Британії провести обмін ракетами.