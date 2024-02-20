Білий дім тисне на Палату представників щодо допомоги України: Час спливає

Білий дім знову закликає республіканців у Палаті представників Конгресу США прискорити надання допомоги Україні і критикує законодавців за двотижневі канікули на тлі агресивної російської війни.

Як пише "Європейська правда", про це заявив директор з комунікацій Білого дому Бен Лаболт, повідомляє CNN.

"Республіканці в Палаті представників перебувають на п'ятому дні незаслужених канікул, в той час як їхня бездіяльність завдає все більшої шкоди нашій національній безпеці", – йдеться в заяві представника Білого дому.

Він зазначив, що останні досягнення російських окупаційних військ на полі бою в Україні пов’язані з нестачею необхідної військової допомоги ЗСУ.

"Ми повинні зупинити Путіна, який продовжує вбивати невинних жінок і дітей, загрожуючи нашій власній національній безпеці. Спікер Джонсон і республіканці в Палаті представників повинні діяти – час спливає", – додав Лаболт.

Як відомо, Сенат США минулого тижня схвалив багатостраждальний проєкт про додаткове фінансування на питання нацбезпеки, включно з допомогою для України. З проєкту виключили найбільш суперечливе питання про заходи на південному кордоні для стримання міграції.

Спікер Палати представників, республіканець Майк Джонсон дав зрозуміти, що не хоче виносити на голосування проєкт без заходів щодо південного кордону, хоча перед тим казав, що компромісний проєкт у повному вигляді не має шансів у Палаті представників, якщо буде схвалений у Сенаті. Палата пішла на перерву до кінця лютого.