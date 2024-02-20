Белый дом давит на Палату представителей в плане помощи Украине: Время уходит

Белый дом снова призывает республиканцев в Палате представителей Конгресса США ускорить оказание помощи Украине и критикует законодателей за двухнедельные каникулы на фоне агрессивной российской войны.

Как пишет "Европейская правда", об этом заявил директор по коммуникациям Белого дома Бен Лаболт, сообщает CNN.

"Республиканцы в Палате представителей находятся на пятом дне незаслуженных каникул, в то время как их бездействие наносит все больший вред нашей национальной безопасности", – говорится в заявлении представителя Белого дома.

Он отметил, что последние достижения российских оккупационных войск на поле боя в Украине связаны с недостатком необходимой военной помощи ВСУ.

"Мы должны остановить Путина, который продолжает убивать невинных женщин и детей, угрожая нашей собственной национальной безопасности. Спикер Джонсон и республиканцы в Палате представителей должны действовать – время истекает", – добавил Лаболт.

Как известно, Сенат США на прошлой неделе одобрил многострадальный проект о дополнительном финансировании на вопросы нацбезопасности, включая помощь для Украины. Из проекта исключили наиболее спорный вопрос о мерах на южной границе для сдерживания миграции.

Спикер Палаты представителей, республиканец Майк Джонсон дал понять, что не хочет выносить на голосование проект без мер по южной границе, хотя перед тем говорил, что компромиссный проект в полном виде не имеет шансов в Палате представителей, если будет одобрен в Сенате. Палата ушла на перерыв до конца февраля.