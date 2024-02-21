Понад 300 тисяч українських біженців залишили Німеччину

За два роки Німеччину залишили понад 300 тисяч українських біженців, які приїхали туди після початку повномасштабної війни РФ проти України.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє n-tv.

Через два роки після початку російської агресії в центральному реєстрі іноземців Німеччини зареєстровано майже 1,143 мільйона українських біженців.

Близько 682 тисяч з них – жінки і близько 458 тисяч – чоловіки. 321 тисяча біженців, які приїхали до Німеччини після початку війни, вже не живуть тут.

Скільки з них повернулися в Україну, а скільки зараз живуть в іншій країні, статистично не фіксується.

З українців працездатного віку у ФРН працевлаштований 21%.

Нагадаємо, уряд Великої Британії з 19 лютого припинив дію Програми допомоги сім’ям з України (Ukraine Family Scheme) – однієї з двох схем легального в’їзду українців, які тікають від наслідків повномасштабного вторгнення РФ.

Наприкінці минулого року повідомляли, що у Великій Британії фіксують випадки візового шахрайства, жертвами якого стають українські біженці.