Более 300 тысяч украинских беженцев покинули Германию

За два года Германию покинули более 300 тысяч украинских беженцев, которые приехали туда после начала полномасштабной войны РФ против Украины.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает n-tv.

Через два года после начала российской агрессии в центральном реестре иностранцев Германии зарегистрировано почти 1,143 миллиона украинских беженцев.

Около 682 тысяч из них – женщины и около 458 тысяч – мужчины. 321 тысяча беженцев, которые приехали в Германию после начала войны, уже не живут здесь.

Сколько из них вернулись в Украину, а сколько сейчас живут в другой стране, статистически не фиксируется.

Из украинцев трудоспособного возраста в ФРГ трудоустроен 21%.

Напомним, правительство Великобритании с 19 февраля прекратило действие Программы помощи семьям из Украины (Ukraine Family Scheme) – одной из двух схем легального въезда украинцев, которые бегут от последствий полномасштабного вторжения РФ.

В конце прошлого года сообщалось, что в Великобритании фиксируют случаи визового мошенничества, жертвами которого становятся украинские беженцы.