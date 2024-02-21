Як європейська агенція кордонів може допомогти Україні вирішити кризу з Польщею

Останні кілька місяців на українсько-польському кордоні відбувається ескалація кризи.

Історія з розсипаним зерном – це вже пряме насильство, поки що лише проти власності, але в будь-який момент воно може перейти в насильство проти людей.

Про те, як європейська агенція кордонів Frontex може стабілізувати ситуацію на кордоні – у колонці експерта ГО "Європа без бар’єрів" Павла Кравчука Навести лад на кордоні: чому Україні та Польщі потрібна допомога місії Frontex.

Автор колонки вважає, що те, що відбувається зараз на українсько-польському кордоні називається "надзвичайна ситуація".

Зокрема, пояснює експерт, кордон не працює належним чином, вільна торгівля стикається з необґрунтованими перешкодами, з’являються високі безпекові ризики через затримки військових постачань та ризики ескалації насильства на кордоні, органи влади неспроможні забезпечити контроль над обстановкою та належну роботу кордону.

Павло Кравчук зазначає, що в європейській системі управління кордонами є поняття надзвичайної ситуації, і алгоритми взаємодії між країнами-членами та агенцією кордонів Frontex, коли вона настає. Однак, попереджає експерт, розуміння надзвичайної ситуації в цій системі доволі вузьке – воно охоплює в основному гуманітарні надзвичайні ситуації, проблеми масової неконтрольованої міграції, операції з пошуку та порятунку на морі.

"Сьогодні, коли на польсько-українському кордоні відбувається справжня вакханалія, зі спробами зупинити не тільки вантажний автомобільний, але й пасажирський і залізничний рух, потреба у такій місії [Frontex] постає ще більш гостро", – впевнений експерт ГО "Європа без бар’єрів".

Важливий момент, звертає увагу автор колонки, – таку місію навіть не потрібно створювати окремо. Достатньо застосувати механізм допомоги державам-членам від агенції кордонів і берегової охорони ЄС Frontex, до завдань якої належить "допомагати державам-членам в обставинах, що вимагають посиленої технічної та операційної допомоги на зовнішніх кордонах".

Запропонована місія на польському кордоні, звісно, буде сильно відрізняється від звичного modus operandi Frontex, який кличуть на допомогу зазвичай у випадках міграційної кризи, але цілком відповідає логіці його завдань у рамках Стратегії Інтегрованого управління кордонами ЄС, таких як моніторинг, збір інформації, обмін інформацією, аналіз ризиків, і навіть допомога державам-членам у спрощенні перетину зовнішніх кордонів.

За словами експерта, ще однією важливою відмінністю Frontex від багатьох інших інституцій ЄС є те, що місія уміє швидко розгортатися.

Докладніше про шлях вирішення проблеми на кордоні завдяки Frontex – у колонці Павла Кравчука Навести лад на кордоні: чому Україні та Польщі потрібна допомога місії Frontex.