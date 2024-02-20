Польські фермери перекрили залізницю на КПП "Медика" і висипали зерно з вагона

Вранці 20 лютого польські фермери перекрили залізницю біля КПП "Медика-Шегині" та висипали частину зерна з вантажного потяга на колії.

Про це повідомляє кореспондент "Суспільного", пише "Європейська правда".

Суспільний мовник опублікував фото і відео розсипаного збіжжя. За словами кореспондентки, менш як за півгодини на місце прибула поліція і після того фермери розблокували залізничний рух.

Фото: Ірина Мочульська/Суспільне Львів

Співорганізатор протестів Роман Кондрув пояснив дії протестувальників "емоціями", тому що аграрії "в розпачі через наплив збіжжя з України".

Фото з місця опублікувало також польське агентство PAP.

Попередній такий інцидент із розсипаним зерном стався з вантажівками, що мали везти збіжжя транзитом через Польщу, на КПП "Дорогуськ" на початку місяця. Тогочасні дії протестувальників розслідує прокуратура, а в уряді Польщі перепросили за цей випадок.

Нагадаємо, 20 лютого фермери почали великий протест по всій території Польщі, у тому числі на кордоні з Україною.

Польський міністр сільського господарства напередодні протесту звернувся до фермерів і запросив протестувальників до перемовин.

МЗС України назвало неприпустимим блокування польсько-українського кордону і наголосило, що такі дії виглядають політизованими і мають серйозні наслідки для України.