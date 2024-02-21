Как европейское агентство границ может помочь Украине решить кризис с Польшей

Последние несколько месяцев на украинско-польской границе происходит эскалация кризиса.

История с рассыпанным зерном – это уже прямое насилие, пока только против собственности, но в любой момент оно может перейти в насилие против людей.

О том, как европейское агентство границ Frontex может стабилизировать ситуацию на границе – в колонке эксперта общественной организации "Европа без барьеров" Павла Кравчука Навести порядок на границе: почему Украине и Польше нужна помощь миссии Frontex.

Автор колонки считает, что то, что происходит сейчас на украинско-польской границе называется "чрезвычайная ситуация".

В частности, объясняет эксперт, граница не работает должным образом, свободная торговля сталкивается с необоснованными препятствиями, появляются высокие риски касательно безопасности из-за задержек военных поставок и риски эскалации насилия на границе, органы власти не могут обеспечить контроль над обстановкой и надлежащую работу границы.

Павел Кравчук отмечает, что в европейской системе управления границами есть понятие чрезвычайной ситуации, и алгоритмы взаимодействия между странами-членами и агентством границ Frontex, когда она наступает. Однако, предупреждает эксперт, понимание чрезвычайной ситуации в этой системе довольно узкое – оно охватывает в основном гуманитарные чрезвычайные ситуации, проблемы массовой неконтролируемой миграции, операции по поиску и спасению на море.

"Сегодня, когда на польско-украинской границе происходит настоящая вакханалия, с попытками остановить не только грузовое автомобильное, но и пассажирское и железнодорожное движение, потребность в такой миссии [Frontex] возникает еще более остро", – уверен эксперт ОО "Европа без барьеров".

Важный момент, обращает внимание автор колонки, – такую миссию даже не нужно создавать отдельно. Достаточно применить механизм помощи государствам-членам от агентства границ и береговой охраны ЕС Frontex, в задачи которого входит "помогать государствам-членам в обстоятельствах, требующих усиленной технической и операционной помощи на внешних границах".

Предложенная миссия на польской границе, конечно, будет сильно отличаться от привычного modus operandi Frontex, который зовут на помощь обычно в случаях миграционного кризиса, но вполне соответствует логике его задач в рамках Стратегии Интегрированного управления границами ЕС, таких как мониторинг, сбор информации, обмен информацией, анализ рисков, а также помощь государствам-членам в упрощении пересечения внешних границ.

По словам эксперта, еще одним важным отличием Frontex от многих других институтов ЕС является то, что миссия умеет быстро разворачиваться.

Подробнее о пути решения проблемы на границе благодаря Frontex – в колонке Павла Кравчука Навести порядок на границе: почему Украине и Польше нужна помощь миссии Frontex.