Розвідка Британії проаналізувала, як РФ виправдовує затягування війни проти України

Розвідка Великої Британії проаналізувала останні офіційні російські заяви, якими у Кремлі намагаються виправдати той факт, що війна проти України затягується.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у розвідувальному огляді британського Міноборони за 22 лютого.

Зокрема, відомство наводить заяву речника президента РФ Дмитрія Пєскова, у якій той заявив, що "спеціальна військова операція" починалася проти України, однак з часом "вона набула форми війни проти колективного Заходу".

"Це в цілому відповідає тенденції в російській офіційній риториці, яка намагається виправдати тривалість конфлікту і масштаби російських втрат через зображення війни як прямого конфлікту із Заходом", – йдеться у повідомленні.

Пєсков також визнав, що "спеціальна військова операція" може тривати трохи довше, але це не може змінити хід речей".

"Це є частиною російського офіційного наративу, майже напевно спрямованого на те, щоб налаштувати населення країни на довготривалий конфлікт і пов'язане з ним зниження рівня життя, водночас забезпечуючи впевненість у кінцевій перемозі Росії", – додали у відомстві.

У попередньому огляді британська розвідка проаналізувала ситуацію з атаками РФ в районі Роботиного Запорізької області.

Розвідка також вважає, що після захоплення Авдіївки російським силам потрібен час на переоснащення і відпочинок, але в наступні тижні вони намагатимуться розширити територіальні здобутки.