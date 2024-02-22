Самопроголошена влада Придністров’я на 28 лютого готує "з’їзд депутатів усіх рівнів" – так званого парламенту Придністров’я, а також районних, міських, селищних та сільських рад, на якому готують звернення до президента РФ Владіміра Путіна.

Про це йдеться у статті "Європейської правди".

Минулої п’ятниці громадяни нібито звернулися з ідеєю проведення загального з’їзду до лідера регіону Вадима Красносельського, в понеділок він її підтримав, а у середу "парламент" Придністров’я оголосив, що збори відбудуться 28 лютого.

Місце, учасники, час події уже визначені, однак рішення, задля якого збирають депутатів, не оголошують.

Водночас придністровські топ-політики не приховують, що на з’їзді йтиметься про Росію.

Керівництво регіону нібито незадоволене останніми рішеннями уряду Молдови у галузі економіки.

Очільник придністровського парламенту Александр Коршунов взявся доводити у ЗМІ, що з’їзд звернеться до усього світу, не лише до Росії.

"Ситуація складна, і треба звертатися в усі структури, зокрема і європейські", – заявив він, не розкриваючи, втім, суть звернення.

Водночас депутат "Верховної ради Придністров’я" Вадим Кравчук визнав в ефірі тираспольського телеканалу ТСВ, що мета з’їзду – підтвердити, що Тирасполь і досі хоче приєднатися до РФ.

"Проводити ще один референдум немає сенсу, а от підтвердити попереднє рішення – доречно… Придністров’я ще у 2006 році визначило вектор (об’єднання) з Росією, з Євразійським союзом. З’їзд депутатів усіх рівнів, швидше за все, підтвердить наші наміри", – пояснив він.

Ще прямолінійніше висловився один з небагатьох представників придністровської опозиції Геннадій Чорба, який звернув увагу на збіг: з’їзд, де в тій чи іншій формі буде оголошене звернення до Росії, у терміновому порядку призначили на 28 лютого. А 29 лютого президент РФ Путін має виступити зі зверненням до парламенту РФ.

Чорба робить висновок, що з'їзд "має озвучити від імені громадян, які проживають на лівому березі Дністра, прохання прийняти Придністров'я до складу Російської Федерації, а 29 лютого Путін оголосить про це у своєму зверненні, і Федеральні збори у прискореному порядку ухвалять рішення задовольнити це прохання".

Нагадаємо, за підсумками референдуму 2006 року придністровський центрвиборчком оголосив, що понад 97% придністровців підтримали майбутнє входження Придністров’я до складу Росії. А також – проголосували за збереження "незалежності", доки приєднання до РФ не відбулося. Місцеві депутати дотепер апелюють до цих "результатів".

Детальніше читайте у статті "ЄвроПравди": Придністров’я починає небезпечну гру. Про що сепаратисти Молдови проситимуть Путіна