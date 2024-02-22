Чому посилюються польські протести і як має діяти влада Польщі

Блокада КПП на українсько-польському кордоні, спроби зупинити залізничне сполучення, висипання українського зерна та кукурудзи – за скандальністю нинішні протести польських фермерів вже переплюнули нещодавні акції перевізників.

До речі, вже незабаром перевізники мають приєднатися до цих протестів. А поки до протестів долучаються все нові групи, які хочуть чогось добитися від уряду.

Такому залученню сприяє й відчуття безкарності, впевнений редактор "Європейської правди" Юрій Панченко. Свої думки він висловив у колонці Запорука безкарності: чому польська влада не реагує на блокаду кордону і чи може це змінитися. Далі – короткий її виклад.

Автор колонки констатує, що польська влада старанно уникає покарань протестувальників навіть за очевидні правопорушення.

Причин такої безкарності декілька, пояснює Юрій Панченко.

По-перше, наближення виборів – місцевих та до Європарламенту. Фермери у Польщі завжди були впливовою електоральною групою, сваритися з якою не хочуть ані влада, ані опозиція.

Але ще більш важливою причиною, додає редактор, є підтримка фермерів та їхніх вимог польським суспільством. Рівень підтримки сягнув 77% – тобто претензії фермерів підтримують більш ніж три чверті громадян Польщі. Очевидно, це і прихильники нової влади, і опозиції.

"Вражає, як у польській колективній свідомості питання підтримки України (щодо якого зберігається суспільний консенсус) розведено з питанням підтримки фермерів та заборони українського агроімпорту", – пише автор колонки.

Мовляв, ця блокада жодним чином не б'є по пересічних українцях, а лише по українських олігархах. Або навіть по транснаціональних компаніях, які злочинно експлуатують українську землю, натомість вивозячи прибутки з України.

В Польщі ці тези вже стали мейнстримом, і з цим доводиться рахуватися, зазначає Юрій Панченко.

Та навіть попри всі озвучені складнощі, загальна ситуація не виглядає для нас безвихідною.

"Пересічні поляки підтримують вимоги фермерів, але це не стосується блокування залізниць, військових вантажів, висипання зерна і точно не стосується прапорів СРСР та закликів до Путіна. Дедалі очевиднішим стає те, що фермерський протест проти політики Єврокомісії намагаються штучно обернути на протест проти України та українців", – вважає автор колонки.

За його словами, події останніх днів можуть стати холодним душем для багатьох поляків, адже підтримка України залишається там дуже високою.

І якщо польський уряд відчує, що блокування кордону більш не має суспільної підтримки – його позиція більше не буде такою безпорадною, як зараз.

Питання лише в тому, як довго треш на кордоні трансформуватиметься у зміну оцінок в польському суспільстві. І якою буде ціна (сподіваємося, лише економічна) цього блокування для України.

Докладніше – у колонці Юрій Панченко Запорука безкарності: чому польська влада не реагує на блокаду кордону і чи може це змінитися.

Вже після публікації цієї колонки стало відомо, що прем’єр Польщі Туск обіцяє прибрати перешкоди на кордоні для військової і гуманітарної допомоги Україні.