Почему усиливаются польские протесты и как должны действовать власти Польши

Блокада КПП на украинско-польской границе, попытки остановить железнодорожное сообщение, высыпание украинского зерна и кукурузы – по скандальности нынешние протесты польских фермеров уже переплюнули недавние акции перевозчиков.

Кстати, уже вскоре перевозчики должны присоединиться к этим протестам. А пока к протестам присоединяются все новые группы, которые хотят чего-то добиться от правительства.

Такому привлечению способствует и ощущение безнаказанности, уверен редактор "Европейской правды" Юрий Панченко. Свои мысли он высказал в колонке Залог безнаказанности: почему польские власти не реагируют на блокаду границы и может ли это измениться. Далее – краткое ее изложение.

Автор колонки констатирует, что польские власти старательно избегают наказаний протестующих даже за очевидные правонарушения.

Причин такой безнаказанности несколько, объясняет Юрий Панченко.

Во-первых, приближение выборов – местных и в Европарламент. Фермеры в Польше всегда были влиятельной электоральной группой, ссориться с которой не хотят ни власть, ни оппозиция.

Но еще более важной причиной, добавляет редактор, является поддержка фермеров и их требований польским обществом. Уровень поддержки достиг 77% – то есть претензии фермеров поддерживают более чем три четверти граждан Польши. Очевидно, это и сторонники новой власти, и оппозиции.

"Поразительно, как в польском коллективном сознании вопрос поддержки Украины (по которому сохраняется общественный консенсус) разведен с вопросом поддержки фермеров и запрета украинского агроимпорта", – пишет автор колонки.

Мол, эта блокада никоим образом не бьет по рядовым украинцам, а только по украинским олигархам. Или даже по транснациональным компаниям, которые преступно эксплуатируют украинскую землю, взамен вывозя прибыль из Украины.

В Польше эти тезисы уже стали мейнстримом, и с этим приходится считаться, отмечает Юрий Панченко.

Но даже несмотря на все озвученные сложности, общая ситуация не выглядит для нас безвыходной.

"Рядовые поляки поддерживают требования фермеров, но это не касается блокирования железных дорог, военных грузов, высыпания зерна и точно не касается флагов СССР и призывов к Путину. Все более очевидным становится то, что фермерский протест против политики Еврокомиссии пытаются искусственно обернуть на протест против Украины и украинцев", – считает автор колонки.

По его словам, события последних дней могут стать холодным душем для многих поляков, ведь поддержка Украины остается там очень высокой.

И если польское правительство почувствует, что блокирование границы более не имеет общественной поддержки – его позиция больше не будет такой беспомощной, как сейчас.

Вопрос лишь в том, как долго трэш на границе будет трансформироваться в изменение оценок в польском обществе. И какой будет цена (надеемся, только экономическая) этой блокировки для Украины.

Подробнее – в колонке Юрий Панченко Залог безнаказанности: почему польские власти не реагируют на блокаду границы и может ли это измениться.

Уже после публикации этой колонки стало известно, что премьер Польши Туск обещает убрать препятствия на границе для военной и гуманитарной помощи Украине.