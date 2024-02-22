Туск обіцяє прибрати перешкоди на кордоні для військової і гуманітарної допомоги Україні

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що прикордонні переходи з Україною, а також ділянки автомобільних і залізничних доріг будуть внесені до переліку об'єктів критичної інфраструктури.

Слова голови польського уряду, як пише "Європейська правда", цитує TVN24.

За його словами, це рішення має забезпечити "100-відсоткову гарантію того, що військова та гуманітарна допомога буде надходити до української сторони без будь-яких затримок".

"Це питання наступних кількох годин", – повідомив прем'єр-міністр Польщі.

Він підкреслив, що завдання Польщі – це повна пропускна спроможність на кордоні, коли йдеться про військовий транспорт і гуманітарну допомогу, маршрути яких пролягають через Польщу.

Туск пояснив, що "це також означатиме інший тип організаційного режиму на пунктах перетину кордону і на під'їзних шляхах і коліях до кордону з Україною".

Польський прем’єр закликав відокремити питання "прямої підтримки України і захисту польських фермерів і польського ринку від негативних наслідків лібералізації торгівлі з Україною".

Раніше у Держприкордонслужбі повідомляли, що через блокаду польськими фермерами пунктів пропуску може затримуватись доставка гуманітарної допомоги.

Туск також відхилив запрошення президента України Володимира Зеленського про урядову зустріч на кордоні для вирішення ситуації, що склалася через протести польських фермерів.

21 лютого президент Зеленський запропонував Польщі провести двосторонню зустріч на рівні урядів і, якщо потрібно, президентів у зв’язку з блокуванням польськими фермерами пунктів пропуску на спільному кордоні.