Курт Волкер пояснив, чому США зволікають з допомогою і чого чекати від Трампа

За першого президентства Дональда Трампа одним з топових американських дипломатів, що опікувалися Україною, був посол Курт Волкер.

Він тоді здобув популярність української аудиторії через свої прямі та недипломатичні заяви щодо російської агресії та намірів Путіна.

За 4,5 роки, що минули від його відставки, Курт Волкер не перестав опікуватися Україною. І зараз, коли обрання Трампа стає дедалі реальнішим, "Європейська правда" зустрілася з ним, щоби зрозуміти, що чекає на Україну за нової ери Трампа.

Рекомендуємо вам подивитися відеоверсію інтерв'ю, що доступна в оригіналі, а також з української озвучкою. Стисліший текстовий виклад розмови – в матеріалі "Трамп наразі сам не знає, що він робитиме з війною проти України". Інтерв'ю Курта Волкера. Далі – основні його тези.

Якщо ви визначаєте перемогу як повернення до кордонів 1991 року, то цього немає, цього буде важко досягти. Для цього потрібні час та допомога від США, Європи і НАТО.

Я вважаю, що Україна поверне всю свою територію, коли росіяни вирішать, що з них досить Владіміра Путіна.

Але, він готовий битис і готовий вбивати стільки росіян, скільки потрібно, щоби продовжувати війну і залишатися при владі.

Підтримка України Заходом змінилася. У 2022-му була гаряча емоційна підтримка. Зараз вона більш структурована, довготермінова та стабільна.

Абсолютна більшість Конгресу підтримує допомогу для України. Причина її затримки не пов’язана з вами.

Уся справа – в південному кордоні, через який щодня до 10 тисяч людей нелегально в'їжджають до США. Людям це вже набридло, тому політичні партії хочуть щось із цим зробити, але не можуть дійти принципової згоди щодо того, що саме робити.

Чому кордон пов’язали з Україною?

Бо конгресмени хочуть мати можливість сказати виборцям: так, ми дали 60 мільярдів доларів Україні, але ми також подбали про безпеку США. Бо варіант "ми нічого не зробили для США, але дали 60 мільярдів Україні" буде важче "продати" виборцю.

Що стосується бюджетної підтримки – там ще неясно, чим усе закінчиться.

Допомога США складається з двох частин: близько 45 мільярдів доларів на військові потреби, близько 16 мільярдів доларів на гуманітарні та економічні.

Існує висока ймовірність, що економічну допомогу також схвалять. Її вилучення – це лише один з можливих шляхів.

Щодо Дональда Трампа, то він переважно намагається говорити з мінімумом конкретики.

Так, він проти війни, і він відомий через свою, скажімо так, "неприродну теплоту" до Владіміра Путіна у часи, коли Трамп був президентом.

Але водночас саме президент Трамп скасував ембарго на постачання зброї в Україну і надав вам протитанкові комплекси "Джавелін". Саме він закрив російське консульство у Сан-Франциско. Він був категорично проти "Північного потоку". Він посилив санкції проти Росії.

Тобто Трамп постійно говорив заяви про тепле ставлення до Путіна, але робив протилежне, відштовхуючи Росію.

Путін може напасти на країни НАТО, якщо Захід продемонструє слабкість.

Якщо ми не продемонструємо Путіну, що ми рішуче налаштовані стримувати його, напад Росії на НАТО стає реальним.

Ми робили помилки і нам нарешті треба це змінити. Стати набагато прямішими, більш відданими стримуванню Росії.

Я вважаю, що є багато речей у Росії, які вказують на її крихкість. Там набагато більше глибинної крихкості, ніж вдає Путін.

І час грає на користь України! Доки ми продовжуємо допомагати вам і Євросоюз продовжує допомагати вам, час – на боці України.

Повна версія цікавого інтерв’ю з Куртом Волкером – у матеріалі "Трамп наразі сам не знає, що він робитиме з війною проти України". Інтерв'ю Курта Волкера.