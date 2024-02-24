Курт Волкер объяснил, почему США медлят с помощью и чего ждать от Трампа

При первом президентстве Дональда Трампа одним из топовых американских дипломатов, занимавшихся Украиной, был посол Курт Волкер.

Он тогда получил популярность украинской аудитории из-за своих прямых и недипломатических заявлений о российской агрессии и намерениях Путина.

За 4,5 года, прошедшие с его отставки, Курт Волкер не перестал заниматься Украиной. И сейчас, когда избрание Трампа становится все более реальным, "Европейская правда" встретилась с ним, чтобы понять, что ждет Украину при новой эре Трампа.

Рекомендуем вам посмотреть видеоверсию интервью, которая доступна в оригинале, а также с украинской озвучкой. Более краткое текстовое изложение разговора – в материале "Трамп пока сам не знает, что он будет делать с войной против Украины". Интервью Курта Волкера. Далее – основные его тезисы.

Если вы определяете победу как возвращение к границам 1991 года, то этого нет, этого будет трудно достичь. Для этого нужны время и помощь от США, Европы и НАТО.

Я считаю, что Украина вернет всю свою территорию, когда россияне решат, что с них достаточно Владимира Путина.

Но, он готов сражаться и готов убивать столько россиян, сколько нужно, чтобы продолжать войну и оставаться у власти.

Поддержка Украины Западом изменилась. В 2022-м была горячая эмоциональная поддержка. Сейчас она более структурированная, долгосрочная и стабильная.

Абсолютное большинство Конгресса поддерживает помощь для Украины. Причина ее задержки не связана с вами.

Все дело – в южной границе, через которую ежедневно до 10 тысяч человек нелегально въезжают в США. Людям это уже надоело, поэтому политические партии хотят что-то с этим сделать, но не могут прийти к принципиальному согласию относительно того, что именно делать.

Почему границу связали с Украиной?

Потому что конгрессмены хотят иметь возможность сказать избирателям: да, мы дали 60 миллиардов долларов Украине, но мы также позаботились о безопасности США. Потому что вариант "мы ничего не сделали для США, но дали 60 миллиардов Украине" будет труднее "продать" избирателю.

Что касается бюджетной поддержки – там еще неясно, чем все закончится.

Помощь США состоит из двух частей: около 45 миллиардов долларов на военные нужды, около 16 миллиардов долларов на гуманитарные и экономические.

Существует высокая вероятность, что экономическую помощь также одобрят. Ее изъятие – это лишь один из возможных путей.

Что касается Дональда Трампа, то он преимущественно пытается говорить с минимумом конкретики.

Да, он против войны, и он известен из-за своей, скажем так, "неестественной теплоты" к Владимиру Путину во времена, когда Трамп был президентом.

Но в то же время именно президент Трамп отменил эмбарго на поставки оружия в Украину и предоставил вам противотанковые комплексы "Джавелин". Именно он закрыл российское консульство в Сан-Франциско. Он был категорически против "Северного потока". Он ужесточил санкции против России.

То есть Трамп постоянно говорил заявления о теплом отношении к Путину, но делал противоположное, отталкивая Россию.

Путин может напасть на страны НАТО, если Запад продемонстрирует слабость.

Если мы не продемонстрируем Путину, что мы решительно настроены сдерживать его, нападение России на НАТО становится реальным.

Мы делали ошибки и нам наконец надо это изменить. Стать гораздо более прямыми, более преданными сдерживанию России.

Я считаю, что есть много вещей в России, которые указывают на ее хрупкость. Там гораздо больше глубинной хрупкости, чем делает вид Путин.

И время играет в пользу Украины! Пока мы продолжаем помогать вам и Евросоюз продолжает помогать вам, время – на стороне Украины.

Полная версия интересного интервью с Куртом Волкером – в материале "Трамп пока сам не знает, что он будет делать с войной против Украины". Интервью Курта Волкера.