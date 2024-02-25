Джонсон: Путін може напасти на НАТО, цього не можна виключати

Експрем’єр Британії Боріс Джонсон вважає реальним напад Росії за президентства Путіна на країни-члени НАТО.

Про це він розповів у інтерв’ю "Європейській правді".

"Так, він (Путін. – Ред.) може напасти. Я вважаю, що цього не можна виключати", – зазначив Джонсон.

У цьому контексті він, зокрема, згадав про інтерв’ю Путіна американському журналісту Такеру Карлсону.

"Наприклад, мені не сподобалося, як він говорив про Польщу у своєму жахливому інтерв'ю. І я вважаю, що він може спробувати щось таке зробити", – пояснив Джонсон.

Він наголосив, що шанси на напад Росії на держави НАТО зростуть, якщо Путін досягне успіху в Україні.

"Тому він не повинен мати успіху. Він повинен зазнати поразки", – констатував Джонсон.

Низка європейських країн НАТО протягом останніх тижнів також попереджали про ризик агресії РФ у найближчому майбутньому.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив у січні, що Альянс повинен готуватися до нападу Росії на країну НАТО протягом 5-8 років.

Дивіться повне інтерв’ю з Джонсоном на Youtube-каналі "Європейської правди".