Джонсон: Путін може напасти на НАТО, цього не можна виключати
Експрем’єр Британії Боріс Джонсон вважає реальним напад Росії за президентства Путіна на країни-члени НАТО.
Про це він розповів у інтерв’ю "Європейській правді".
"Так, він (Путін. – Ред.) може напасти. Я вважаю, що цього не можна виключати", – зазначив Джонсон.
У цьому контексті він, зокрема, згадав про інтерв’ю Путіна американському журналісту Такеру Карлсону.
"Наприклад, мені не сподобалося, як він говорив про Польщу у своєму жахливому інтерв'ю. І я вважаю, що він може спробувати щось таке зробити", – пояснив Джонсон.
Він наголосив, що шанси на напад Росії на держави НАТО зростуть, якщо Путін досягне успіху в Україні.
"Тому він не повинен мати успіху. Він повинен зазнати поразки", – констатував Джонсон.
Низка європейських країн НАТО протягом останніх тижнів також попереджали про ризик агресії РФ у найближчому майбутньому.
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив у січні, що Альянс повинен готуватися до нападу Росії на країну НАТО протягом 5-8 років.
Дивіться повне інтерв’ю з Джонсоном на Youtube-каналі "Європейської правди".