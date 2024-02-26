Байден зустрінеться з лідерами Конгресу заради схвалення допомоги Україні

Президент США Джо Байден зустрінеться у вівторок у Білому домі з лідерами Конгресу, включно зі спікером Палати представників Майком Джонсоном, щоб спробувати розблокувати мільярди доларів екстреної допомоги Україні і запобігти шатдауну.

Про це повідомляє Bloomberg, пише "Європейська правда".

Байден "обговорить нагальність ухвалення двопартійного доповнення до закону про національну безпеку і збереження роботи уряду", – йдеться в опублікованому в неділю щотижневому розкладі роботи Білого дому.

Офіс Джонсона підтвердив, що спікер планує бути присутнім на зустрічі.

Лідер більшості в Сенаті Чак Шумер, лідер меншості в Сенаті Мітч Макконнелл і лідер меншості в Палаті представників Хакім Джеффріс також будуть присутні на зустрічі, за словами помічника конгресмена.

Республіканці, які дотримуються жорсткої лінії, не підтримали запит Байдена на надання надзвичайної допомоги Україні у розмірі понад 60 мільярдів доларів США.

Президент Володимир Зеленський заяивив на пресконференції у неділю, що Україна повідомила США та, зокрема, Конгрес про необхідність схвалення багатомільярдного пакета допомоги упродовж місяця.

За внутрішніми оцінками США, до весни Україна зіткнеться з потенційно "катастрофічною" нестачею боєприпасів і засобів протиповітряної оборони.