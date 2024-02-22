ЗМІ: У США прогнозують "катастрофічну" нестачу боєприпасів в України з квітня

За внутрішніми оцінками США, до весни Україна зіткнеться з потенційно "катастрофічною" нестачею боєприпасів і засобів протиповітряної оборони.

Про це телеканалу ABC розповіли неназвані американські посадовці, повідомляє "Європейська правда".

Співрозмовники телеканалу назвали "кінець березня" особливо вирішальним часом для українських військ, якщо Конгрес не схвалить проєкт з фінансуванням для України.

Ще один посадовець сказав, що буде важко точно визначити, коли ситуація для українських військ може погіршитися, але зазначив, що очікується, що дефіцит буде зростати до весни.

"Переломний момент починається зараз, і він буде поступово погіршуватися протягом весни і до літа. Отже, цей період, в який ми входимо, є критичним", – сказав представник американського оборонного відомства.

Американські посадовці також прогнозують нестачу засобів протиповітряної оборони.

"Те, що захищено сьогодні – вони не зможуть захистити всі ці об'єкти в майбутньому, якщо не підтримуватимуть постачання ракет-перехоплювачів", – сказав представник оборонного відомства.

І якщо Росія отримає контроль над небом, "це повністю змінить характер цієї боротьби", додав він.

Але чиновники кажуть, що Україні терміново потрібні як малі, так і великі боєприпаси, в тому числі ракети з GPS-наведенням для систем HIMARS.

Інше занепокоєння викликають спроможності протиповітряної оборони України. Посадовці вказують, що Україна все ще потребує грошей на будівництво інфраструктури для підтримки переданих винищувачів F-16, які планується розгорнути пізніше цього року. Йдеться про злітно-посадкові смуги та підвіси для зберігання літаків.

Крім того, без затвердження додаткової допомоги США не зможуть продовжувати тренувати українських пілотів.

Як відомо, Сенат США минулого тижня схвалив багатостраждальний проєкт про додаткове фінансування на питання нацбезпеки, включно з допомогою для України. З проєкту виключили найбільш суперечливе питання про заходи на південному кордоні для стримання міграції.

Спікер Палати представників, республіканець Майк Джонсон дав зрозуміти, що не хоче виносити на голосування проєкт без заходів щодо південного кордону, хоча перед тим казав, що компромісний проєкт у повному вигляді не має шансів у Палаті представників, якщо буде схвалений у Сенаті. Палата пішла на перерву до кінця лютого.