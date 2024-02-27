Британська розвідка оцінила наслідки втрати Росією ще одного літака А-50

Хоча Росія ще має запас літаків-розвідників А-50, втрата досвідченого екіпажу може бути досить відчутною, а новий випадок збиття цього літака ставить питання про ефективність планування і захисту силами РФ таких цінних засобів.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії про російсько-українську війну від 27 лютого.

Британська розвідка майже впевнена, що російський А-50 збила ракета "земля-повітря", коли він перебував над Краснодарським краєм РФ.

"Є невелика ймовірність, що росіяни випадково збили власний літак, намагаючись захистити його", – додають в огляді.

Розвідка зауважила, що Росія почала використовувати А-50 в акваторії Азовського моря з листопада 2023 року. 14 січня Україна успішно збила перший такий літак, після чого російське командування змушене було подумати про безпечніші зони для застосування А-50.

"Цей останній успіх України продемонстрував триваючу неспроможність сил РФ захистити свої цінні засоби в авіації, та ставить під питання ефективність їхнього планування", – зазначає розвідка.

На думку британських аналітиків, Росія зможе швидко замістити втрачений літак, оскільки має ще 7 таких А-50 у робочому стані. Водночас втрата ще одного досвідченого екіпажу додатково підвищить навантаження на інших.

"Ймовірно, повітряні сили Росії знову подумають про інші зони для діяльності цих літаків, але Україна продемонструвала здатність швидко адаптуватися", – додають в огляді.



Після збиття першого А-50 британська розвідка розповідала, що РФ почала використовувати новий такий літак, але обережніше, та що втрата літака майже точно не була нещасним випадком.