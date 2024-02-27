Поліція Польщі назвала фейком затримання "журналіста з України"

Поліція Підляського воєводства ввечері 27 лютого опублікувала коротке повідомлення про те, що "не затримувала журналіста з України" – це сталось після того, як про затримання розповів журналіст "Української правди" Михайло Ткач.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Увага, фейкові новини! Підляська поліція не затримувала журналіста з України. Це неправдива інформація", – йдеться в короткому повідомленні, яке поліція Підляського воєводства поширила у соцмережах. У Twitter (X) його також поширив верифікований акаунт поліції Польщі.

UWAGA FAKE NEWS‼️‼️

Podlascy policjanci nie zatrzymywali dziennikarza z Ukrainy.

To fałszywa informacja. pic.twitter.com/E2FvszN6bl February 27, 2024

Хоча правоохоронці Польщі не уточнюють, якого саме журналіста мають на увазі, раніше 27 лютого про інцидент із затриманням повідомив журналіст "Української правди" Михайло Ткач. Також на зв'язок між цими двома подіями вказують і деякі польські ЗМІ.

Михайло Ткач працював біля польсько-білоруського кордону (Підляське воєводство межує з білоруською територією) разом із оператором, знімаючи матеріал про транзит продукції між Польщею та Росією і Білоруссю.

Після цього до нього підійшли поліцейські, які показали свої посвідчення, далі відвезли в комендатуру, обшукали машину й техніку, і після чотирьох годин та допиту за участі спецслужб – відпустили.

Головна редакторка "Української правди" Севгіль Мусаєва вказала, що ситуацію вдалось владнати лише після розголосу та за підтримки посольства України в Польщі.

Доповнено. У коментарі виданню Wirtualna Polska посол України в Польщі Василь Зварич підтвердив, що втрутився у справу затриманого журналіста. "Вони знімали рух поїздів, запускали дрон. Поліція вирішила перевірити, хто це був, щоб це не виявилися провокатори. Справа була швидко вирішена", – запевнив він.