Полиция Польши назвала фейком задержание "журналиста из Украины"

Полиция Подляского воеводства вечером 27 февраля опубликовала короткое сообщение о том, что "не задерживала журналиста из Украины" – это произошло после того, как о задержании рассказал журналист "Украинской правды" Михаил Ткач.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Внимание, фейковые новости! Подляская полиция не задерживала журналиста из Украины. Это ложная информация", – говорится в коротком сообщении, которое полиция Подляского воеводства распространила в соцсетях. В Twitter (X) его также распространил верифицированный аккаунт полиции Польши.

UWAGA FAKE NEWS‼️‼️

Podlascy policjanci nie zatrzymywali dziennikarza z Ukrainy.

To fałszywa informacja. pic.twitter.com/E2FvszN6bl February 27, 2024

Хотя правоохранители Польши не уточняют, какого именно журналиста имеют в виду, ранее 27 февраля об инциденте с задержанием сообщил журналист "Украинской правды" Михаил Ткач. Также на связь между этими двумя событиями указывают и некоторые польские СМИ.

Михаил Ткач работал возле польско-белорусской границы (Подляское воеводство граничит с белорусской территорией) вместе с оператором, снимая материал о транзите продукции между Польшей и Россией и Беларусью.

После этого к нему подошли полицейские, которые показали свои удостоверения, далее отвезли в комендатуру, обыскали машину и технику, и после четырех часов и допроса с участием спецслужб – отпустили.

Главный редактор "Украинской правды" Севгиль Мусаева указала, что ситуацию удалось уладить только после огласки и при поддержке посольства Украины в Польше.

Дополнено. В комментарии изданию Wirtualna Polska посол Украины в Польше Василий Зварич подтвердил, что вмешался в дело задержанного журналиста. "Они снимали движение поездов, запускали дрон. Полиция решила проверить, кто это был, чтобы это не оказались провокаторы. Дело было быстро решено", – заверил он.