Білий дім дистанціювався від кадрових рішень в Україні на тлі чуток про відставку Залужного

В адміністрації президента США на тлі чуток про відставку головнокомандувача Збройних Сил України генерала Валерія Залужного заявили, що кадрові рішення в ЗСУ – це справа українського уряду.

Як повідомляє "Європейська правда", про це в інтерв'ю CBS сказав радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван.

"Уряд США не повинен так чи інакше втручатися в це питання. Тому ми тримаємось осторонь цих кадрових рішень", – зазначив він.

За його словами, це суверенне право Києва та право президента України приймати власні кадрові рішення.

"Ми чітко дали зрозуміти, що не збираємося брати участь у цьому конкретному рішенні. Ми сказали про це безпосередньо українцям", – зауважив Салліван.

Раніше американське видання The Washington Post з посиланням на двох поінформованих співрозмовників написало, що уряд України поінформував Білий дім про рішення Володимира Зеленського звільнити головнокомандувача Збройних Сил генерала Валерія Залужного.

Також видання з посилання на високопосадовця з Міноборони написало, що у Києві ще не обрали заміну головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному.

Чутки про напружені стосунки й стратегічні суперечки між Володимиром Зеленським та Валерієм Залужним ходять уже кілька місяців.

29 січня деякі Telegram-канали й політики писали про начебто звільнення Залужного з посади головнокомандувача ЗСУ. Джерела "Української правди" тоді повідомили, що Залужному на Банковій запропонували іншу посаду, наприклад – послом, але він відмовився.