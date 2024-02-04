Белый дом дистанцировался от кадровых решений в Украине на фоне слухов об отставке Залужного

В администрации президента США на фоне слухов об отставке главнокомандующего Вооруженных Сил Украины генерала Валерия Залужного заявили, что кадровые решения в ВСУ – это дело украинского правительства.

Как сообщает "Европейская правда", об этом в интервью CBS сказал советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

"Правительство США не должно так или иначе вмешиваться в этот вопрос. Поэтому мы держимся в стороне от этих кадровых решений", – отметил он.

По его словам, это суверенное право Киева и право президента Украины принимать собственные кадровые решения.

"Мы четко дали понять, что не собираемся участвовать в этом конкретном решении. Мы сказали об этом непосредственно украинцам", – отметил Салливан.

Ранее американское издание The Washington Post со ссылкой на двух информированных собеседников написало, что правительство Украины проинформировало Белый дом о решении Владимира Зеленского уволить главнокомандующего Вооруженных Сил генерала Валерия Залужного.

Также издание со ссылкой на высокопоставленного чиновника из Минобороны написало, что в Киеве еще не выбрали замену главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному.

Слухи о напряженных отношениях и стратегических спорах между Владимиром Зеленским и Валерием Залужным ходят уже несколько месяцев.

29 января некоторые Telegram-каналы и политики писали о якобы увольнении Залужного с должности главнокомандующего ВСУ. Источники "Украинской правды" тогда сообщили, что Залужному на Банковой предложили другую должность, например – послом, но он отказался.