Що може завадити Україні отримати всі 50 млрд євро від Євросоюзу

Лідери ЄС 1 лютого подолали довготривалу опозицію Угорщини і досягли домовленості про виділення макрофінансової допомоги Україні у розмірі 50 млрд євро. Програма фінансування Ukraine Facility розрахована на чотири роки.

У висновках саміту йдеться про те, що Україна зможе отримувати кошти за дотримання низки передумов. Також там сказано, що лідери ЄС щороку проводитимуть дебати щодо програми, а через два роки вони можуть запропонувати Єврокомісії перегляд всієї багаторічної фінансової рамки.

Докладно про інструмент коротко- та середньострокового фінансування потреб України Ukraine Facility – в статті співзасновника Центру економічного відновлення, голови правління ГО "EasyBusiness" Дмитра Ливча Вміння витрачати: з якими проблемами зіткнеться Україна при втіленні проєкту ЄС на 50 млрд євро.

У Євросоюзу є структурні фонди, які допомагають зменшити відмінності в економічному розвитку між країнами-членами ЄС, а також інструменти фінансування держав, що не є членами Євросоюзу.

Один із них — Інструмент передвступної допомоги (Instrument for Pre-accession Assistance, ІРА), через який ЄС підтримує реформи в країнах-кандидатах на вступ, надаючи їм фінансову та технічну допомогу.

IPA, серед іншого, слугує своєрідною "підготовкою" до використання структурних фондів після того, як держава-кандидат стане членом ЄС.

Як держава-кандидат Україна мала б також отримати доступ до IPA нарівні з Албанією, Боснією і Герцеговиною, Косовом та іншими.

Натомість країна буде освоювати процедури з управління структурними фондами на основі іншого механізму, щодо ухвалення якого наразі ведеться дискусія всередині Європейської ради. Йдеться про Ukraine Facility.

Ukraine Facility — це інструмент коротко- та середньострокового фінансування потреб України на відновлення та реконструкцію, що діятиме впродовж 2024-2027 років.

Відповідно до проєкту Регламенту про створення Ukraine Facility, він управлятиметься Єврокомісією та передбачатиме загальний обсяг фінансування до 50 млрд євро.

За масштабами підтримки та спектром напрямів, Ukraine Facility більше схожий на структурні фонди, до яких мають доступ країни-члени.

Таке порівняння доречне і в контексті проблем, з якими може зіткнутися Україна під час реалізації нового інструменту.

Одна з них — це так звана здатність до поглинання (absorption capacity), тобто спроможність нашої держави поглинути виділене фінансування та повною мірою реалізовувати відповідні проєкти.

Адже окрім того, щоб отримати кошти, нам необхідно бути здатними витрачати їх ефективно та в повному обсязі.

Для того, щоб бути здатними ефективно освоювати бюджети Ukraine Facility в майбутньому, Україні слід починати роботу над власними управлінськими спроможностями вже зараз, не очікуючи на офіційне рішення Євросоюзу.

Корисним у цьому контексті є досвід держав-членів ЄС у виконанні бюджетів структурних фондів, зокрема в частині факторів, що заважають ефективному поглинанню, та кращих практик.

Для більшості реципієнтів з показником поглинання нижче середнього рівня ключовою проблемою стала розбудова фінансової, адміністративної та інституційної спроможності; водночас найкращі показники продемонстрували держави з сильними інституціями.

Отже, Україні необхідно розпочати роботу над посиленням спроможностей органів державного та місцевого управління з фокусом на покращення управлінських практик.

Докладніше – у матеріалі Дмитра Ливча Вміння витрачати: з якими проблемами зіткнеться Україна при втіленні проєкту ЄС на 50 млрд євро.