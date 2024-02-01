Лідери ЄС щороку проводитимуть дебати щодо програми на 50 млрд євро для України

В ЄС розкрили деталі рішення про виділення Україні 50 млрд євро у 2024-2027 роках в рамках програми Ukraine Facility.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у висновках саміту ЄС 1 лютого.

Лідери ЄС домовилися, що ключову роль в управлінні програмою для України відіграватиме Рада Євросоюзу. У цьому сенсі її рішення будуть ухвалюватися кваліфікованою більшістю голосів для ухвалення та внесення змін до програми, а також для затвердження та призупинення виплат на основі відповідних оцінок та пропозицій Єврокомісії.

"На основі річного звіту Єврокомісії про реалізацію програми для України Європейська рада щороку проводитиме дебати щодо реалізації програми з метою надання рекомендацій", – йдеться у висновках.

Лідери також зазначили, що у разі необхідності, через два роки Європейська рада може запросити Єврокомісію внести пропозицію для розгляду в контексті нової багаторічної фінансової рамки.

Рішення про дебати щодо програми і можливий перегляд фінансової рамки через два роки, за повідомленнями ЗМІ, є компромісним з метою уникнути вето угорського прем’єра Віктора Орбана.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що за домовленістю ЄС про 50 млрд євро для України Угорщина не добилася умови, щоби виплату коштів на кожний наступний рік додатково погоджували.

Нагадаємо, лідери ЄС у четвер подолали довготривалу опозицію Угорщини і досягли домовленості про виділення макрофінансової допомоги Україні у розмірі 50 млрд євро. Програма розрахована на чотири роки.

Євросоюз заявив, що Україна зможе отримувати кошти в рамках погодженої на саміті програми Ukraine Facility на 50 млрд євро за дотримання низки передумов.