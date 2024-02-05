Что может помешать Украине получить все 50 млрд евро от Евросоюза

Лидеры ЕС 1 февраля преодолели долговременную оппозицию Венгрии и достигли договоренности о выделении макрофинансовой помощи Украине в размере 50 млрд евро. Программа финансирования Ukraine Facility рассчитана на четыре года.

В выводах саммита говорится о том, что Украина сможет получать средства при соблюдении ряда предпосылок. Также там сказано, что лидеры ЕС ежегодно будут проводить дебаты по программе, а через два года они могут предложить Еврокомиссии пересмотр всей многолетней финансовой рамки.

Подробно об инструменте кратко- и среднесрочного финансирования потребностей Украины Ukraine Facility – в статье соучредителя Центра экономического восстановления, председателя правления ОО "EasyBusiness" Дмитрия Ливча Умение тратить: с какими проблемами столкнется Украина при воплощении проекта ЕС на 50 млрд евро.

У Евросоюза есть структурные фонды, которые помогают уменьшить различия в экономическом развитии между странами-членами ЕС, а также инструменты финансирования государств, не являющихся членами Евросоюза.

Один из них – Инструмент предвступительной помощи (Instrument for Pre-accession Assistance, IРА), через который ЕС поддерживает реформы в странах-кандидатах на вступление, предоставляя им финансовую и техническую помощь.

IPA, среди прочего, служит своеобразной "подготовкой" к использованию структурных фондов после того, как государство-кандидат станет членом ЕС.

Как государство-кандидат Украина должна была бы также получить доступ к IPA наравне с Албанией, Боснией и Герцеговиной, Косово и другими.

Вместо этого страна будет осваивать процедуры по управлению структурными фондами на основе другого механизма, относительно принятия которого сейчас ведется дискуссия внутри Европейского совета. Речь идет об Ukraine Facility.

Ukraine Facility – это инструмент кратко- и среднесрочного финансирования потребностей Украины на восстановление и реконструкцию, который будет действовать в течение 2024-2027 годов.

Согласно проекту Регламента о создании Ukraine Facility, он будет управляться Еврокомиссией и предусматривать общий объем финансирования до 50 млрд евро.

По масштабам поддержки и спектру направлений Ukraine Facility больше похож на структурные фонды, к которым имеют доступ страны-члены.

Такое сравнение уместно и в контексте проблем, с которыми может столкнуться Украина при реализации нового инструмента.

Одна из них – это так называемая способность к поглощению (absorption capacity), то есть способность нашего государства поглотить выделенное финансирование и в полной мере реализовывать соответствующие проекты.

Ведь кроме того, чтобы получить средства, нам необходимо быть способными тратить их эффективно и в полном объеме.

Для того, чтобы быть способными эффективно осваивать бюджеты Ukraine Facility в будущем, Украине следует начинать работу над собственными управленческими возможностями уже сейчас, не дожидаясь официального решения Евросоюза.

Полезным в этом контексте является опыт государств-членов ЕС в выполнении бюджетов структурных фондов, в частности в части факторов, мешающих эффективному поглощению, и лучших практик.

Для большинства реципиентов с показателем поглощения ниже среднего уровня ключевой проблемой стало развитие финансовой, административной и институциональной способности; вместе с тем наилучшие показатели продемонстрировали государства с сильными институтами.

Итак, Украине необходимо начать работу над усилением возможностей органов государственного и местного управления с фокусом на улучшение управленческих практик.

Подробнее – в материале Дмитрия Ливча Умение тратить: с какими проблемами столкнется Украина при воплощении проекта ЕС на 50 млрд евро.