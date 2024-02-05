У Швеції анонсували новини про розслідування підриву "Північних потоків"

Шведський прокурор Матс Люнгквіст, який очолює слідство у справі підриву "Північних потоків", анонсував новини стосовно розслідування цього тижня.

Про це він розповів в інтерв'ю газеті Expressen, повідомляє "Європейська правда".

Шведське розслідування проводиться у тісній співпраці з німецькою поліцією.

"Я не можу сказати, чи буде це (оголошення. – Ред.) завтра, в середу або в четвер, але рішення, безумовно, вже на підході", – сказав Люнгквіст.

За інформацією Expressen, Міністерство юстиції Швеції було повідомлено про майбутнє рішення минулого тижня.

Газета запитала прокурора, чи означає це рішення, що розслідування буде закрито, або ж будуть висунуті звинувачення чи хтось буде взятий під варту. Люнгквіст зауважив, що не може відповісти на це питання.

У березні минулого року в західних ЗМІ з'явились матеріали з припущеннями, що за вибухом газопроводів могли стояти неурядові групи, до яких могли входити росіяни та українці. Пізніше медіа стверджували, що розвідка Нідерландів нібито дізналась про план здійснення диверсії українцями й попередила про це США.

У травні було оприлюднене спільне розслідування журналістів з Північної Європи, згідно з яким російські кораблі принаймні тричі бували у районах вибухів на гілках російського газопроводу "Північний потік", а один з них – за п’ять днів до інциденту.

Україна наполегливо заперечує свій зв'язок з цими атаками.

Диверсії на російських газогонах "Північні потоки" в Балтійському морі стались восени 2022 року.