В Швеции анонсировали новости о расследовании подрыва "Северных потоков"

Шведский прокурор Матс Люнгквист, который возглавляет следствие по делу подрыва "Северных потоков", анонсировал новости о расследовании на этой неделе.

Об этом он рассказал в интервью газете Expressen, сообщает "Европейская правда".

Шведское расследование проводится в тесном сотрудничестве с немецкой полицией.

"Я не могу сказать, будет ли это (объявление. – Ред.) завтра, в среду или в четверг, но решение, безусловно, уже на подходе", – сказал Люнгквист.

По информации Expressen, Министерство юстиции Швеции было уведомлено о предстоящем решении на прошлой неделе.

Газета спросила прокурора, означает ли это решение, что расследование будет закрыто, или же будут выдвинуты обвинения или кто-то будет взят под стражу. Люнгквист заметил, что не может ответить на этот вопрос.

В марте прошлого года в западных СМИ появились материалы с предположениями, что за взрывом газопроводов могли стоять неправительственные группы, в которые могли входить россияне и украинцы. Позже медиа утверждали, что разведка Нидерландов якобы узнала о плане осуществления диверсии украинцами и предупредила об этом США.

В мае было обнародовано совместное расследование журналистов из Северной Европы, согласно которому российские корабли по крайней мере трижды бывали в районах взрывов на ветках российского газопровода "Северный поток", а один из них – за пять дней до инцидента.

Украина упорно отрицает свою связь с этими атаками.

Диверсии на российских газопроводах "Северные потоки" в Балтийском море произошли осенью 2022 года.