ЗМІ: Латвійській армії постачали чай із Росії та сіль із Білорусі

Підприємство Lanekss доставило Національним збройним силам Латвії (НЗС) чай з Росії і сіль з Білорусі.

Про це повідомило Латвійське телебачення, передає "Європейська правда" з посиланням на портал Delfi.

НЗС замовляють продукти харчування через Державний центр логістики та закупівель. У жовтні минулого року латвійській армії було доставлено 2,6 кілограма російського чаю, а в січні цього року НЗС отримали сім кілограмів виробленої в Білорусі солі.

Заступник начальника Об'єднаного штабу НЗС з питань підтримки Каспарс Здановскіс пояснив, що в договорах конкретно не вказано, що цю продукцію не можна доставляти з Росії та Білорусі, але, під час роботи з комерсантами вдалося домогтися того, щоб ці продукти не потрапляли до їдалень НЗС. Він розглядає можливість у майбутньому включити такий пункт у договір, але додав, що продукти харчування під санкції не потрапляють.

Водночас Здановскіс зазначив, що рішення про припинення співпраці з Lanekss має ухвалювати суд.

Тим часом міністр оборони Андріс Спрудс наголосив, що у НЗС не має бути російських і білоруських товарів. "Товари контролюються і будуть контролюватися, а постачальникам потрібно зважати на правові наслідки за постачання товарів невідповідного походження", – зазначив Спрудс.

Державне агентство регіонального розвитку (VRAA), яке курирує Систему електронних закупівель (EIS), наразі проводить оцінку з юристами, чи можна застосувати заходи проти конкретного комерсанта. Поки що поширення цих товарів у системі державних і муніципальних закупівель призупинено.

Водночас на запитання, як розв'язати проблему і чи можна заборонити ввезення таких товарів до Латвії, прем'єр-міністерка Евіка Сіліня відповіла, що це має бути спільним рішенням Європейського союзу.

Влітку минулого року повідомлялося, що у сухпайок військовослужбовців Сил оборони Естонії входить вироблений у Санкт-Петербурзі чай Greenfield.