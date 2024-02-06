Як Україні покласти край блокаді її кордону

Вже цього тижня польський кордон з Україною знову буде заблокований.

Проте цього разу блокувати його будуть не перевізники, а Незалежний самоврядний профспілковий союз індивідуальних фермерів "Солідарність". Вони оголосили про "блокаду всіх пунктів перетину кордону Польщі з Україною разом з блокадами доріг та автострад в окремих воєводствах по всій країні", що триватимуть з 9 лютого до 10 березня.

Причиною (принаймні, формальною) для блокади стало ухвалене минулого тижня рішення Єврокомісії продовження ще на рік повного відкриття ринку ЄС для української продукції, в тому числі аграрної.

Отже, переважно протести спрямовані саме проти України.

Про те, що у такій ситуації має робити Київ – читайте у колонці експерта у сфері українсько-польської торгівлі Юлія Зорі Нова блокада українського кордону: що пішло не так і що тепер має робити Київ. Далі – короткий її виклад.

Автор колонки вважає, що українська сторона має транслювати одну, але дуже важливу тезу: проблеми польських фермерів не є виною України і ніяк не можуть бути вирішені через блокування українського кордону.

"Вони виникли виключно через бездіяльність влади Польщі протягом попередніх років. Причому саме Польщі, а не ЄС в цілому", – впевнений Зоря.

Він нагадує: вирощування зернових у Польщі є нерентабельним. Щоб воно було прибутковим для фермерів, враховуючи структуру використання землі (середня площа господарства – 11 гектарів), решта платників податків мусять доплачувати аграріям

За словами експерта, дотацій фермерам від Євросоюзу ніколи не буде достатньо. Та і мито для українського імпорту на рівні хоч 20%, хоч 50% не зможе істотно змінити цю ситуацію, додає автор колонки.

Юлій Зоря пише, що саме попередня влада у Польщі зробила з України цапа-відбувайла.

"Допомогти фермерам гідно заробляти, одночасно зберігаючи їхню кількість та величину оброблюваної площі, можна через зміну структури виробництва. Сконцентрувавшись не на сировині (зерні), а на продуктах з вищою доданою вартістю", – зазначає експерт.

За його словами, якби "Право і справедливість", яка була при владі понад вісім років, за цей час розвивала польське сільське господарство на зразок Нідерландів, впроваджуючи технології та інвестиції, цієї проблеми просто не існувало би.

Зоря наголошує, зробити це може новий уряд, і в цьому питанні співпраця з Україною є необхідна для Польщі.

"Саме такі наративи мають бути донесені до широких мас польського суспільства, у тому числі фермерів. Це непросте завдання, проте саме так можна добиватися довгострокового подолання кризи у наших відносинах із сусідами", – пише автор.

Він також звертає увагу на те, що і український бізнес мусить об’єднатися до дії та брати у свої руки питання взаємин з Польщею та іншими країнами ЄС.

Експерт вважає, що потрібно вимагати від польського уряду не допускати блокади поліцією Польщі доріг державного значення, які відповідно до польського ж законодавства не можуть блокуватися на підставі рішень (у тому числі дозволів на протести) органів місцевого самоврядування, про що вже писали.

Допоки Україна не буде проявляти проактивність у взаємовідносинах з Польщею, такі ситуації повторюватимуться до нескінченності, попереджає автор.

Докладніше – у колонці Юлія Зорі Нова блокада українського кордону: що пішло не так і що тепер має робити Київ.