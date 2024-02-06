Как Украине положить конец блокаде ее границы

Уже на этой неделе польская граница с Украиной снова будет заблокирована.

Однако на этот раз блокировать ее будут не перевозчики, а Независимый самоуправляемый профсоюзный союз индивидуальных фермеров "Солидарность". Они объявили о "блокаде всех пунктов пересечения границы Польши с Украиной вместе с блокадами дорог и автострад в отдельных воеводствах по всей стране", которые продлятся с 9 февраля по 10 марта.

Причиной (по крайней мере, формальной) для блокады стало принятое на прошлой неделе решение Еврокомиссии о продлении еще на год полного открытия рынка ЕС для украинской продукции, в том числе аграрной.

Итак, преимущественно протесты направлены именно против Украины.

О том, что в такой ситуации должен делать Киев – читайте в колонке эксперта в сфере украинско-польской торговли Юлия Зори Новая блокада украинской границы: что пошло не так и что теперь должен делать Киев. Далее – краткое ее изложение.

Автор колонки считает, что украинская сторона должна транслировать один, но очень важный тезис: проблемы польских фермеров не являются виной Украины и никак не могут быть решены из-за блокирования украинской границы.

"Они возникли исключительно из-за бездействия властей Польши в течение предыдущих лет. Причем именно Польши, а не ЕС в целом", – уверен Зоря.

Он напоминает: выращивание зерновых в Польше является нерентабельным. Чтобы оно было прибыльным для фермеров, учитывая структуру использования земли (средняя площадь хозяйства – 11 гектаров), остальные налогоплательщики должны доплачивать аграриям.

По словам эксперта, дотаций фермерам от Евросоюза никогда не будет достаточно. Да и пошлина для украинского импорта на уровне хоть 20%, хоть 50% не сможет существенно изменить эту ситуацию, добавляет автор колонки.

Юлий Зоря пишет, что именно предыдущая власть в Польше сделала из Украины козла отпущения.

"Помочь фермерам достойно зарабатывать, одновременно сохраняя их количество и величину обрабатываемой площади, можно через изменение структуры производства. Сконцентрировавшись не на сырье (зерне), а на продуктах с более высокой добавленной стоимостью", – отмечает эксперт.

По его словам, если бы "Право и справедливость", которая была у власти более восьми лет, за это время развивала польское сельское хозяйство наподобие Нидерландов, внедряя технологии и инвестиции, этой проблемы просто не существовало бы.

Зоря отмечает, сделать это может новое правительство, и в этом вопросе сотрудничество с Украиной необходимо для Польши.

"Именно такие нарративы должны быть донесены до широких масс польского общества, в том числе фермеров. Это непростая задача, однако именно так можно добиваться долгосрочного преодоления кризиса в наших отношениях с соседями", – пишет автор.

Он также обращает внимание на то, что и украинский бизнес должен объединиться к действию и брать в свои руки вопрос взаимоотношений с Польшей и другими странами ЕС.

Эксперт считает, что нужно требовать от польского правительства не допускать блокады полицией Польши дорог государственного значения, которые в соответствии с польским же законодательством не могут блокироваться на основании решений (в том числе разрешений на протесты) органов местного самоуправления, о чем уже писали.

Пока Украина не будет проявлять проактивность во взаимоотношениях с Польшей, такие ситуации будут повторяться до бесконечности, предупреждает автор.

Подробнее – в колонке Юлия Зори Новая блокада украинской границы: что пошло не так и что теперь должен делать Киев.